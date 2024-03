Dinner Club torna con Carlo Cracco, Christian De Sica ed Emanuela Fanelli

Un viaggio conviviale con il cibo come strumento – per la conversazione, da intendersi in tutte le sue declinazioni; ma anche per l’esplorazione, per la scoperta, per la risata – e Carlo Cracco come protagonista, che d’altro canto la squadra che vince non si cambia. Dinner Club torna per la terza stagione, come di consueto sui canali di Prime Video, con l’ex MasterChef accompagnato da due volti noti dalle scorse edizioni: Antonio Albanese e Sabrina Ferilli.

Quest’ultima, in particolare, è ormai comodamente definibile habitué quasi al pari dello stesso Cracco. “Concorrente” (le virgolette, capirete, sono un po’ d’obbligo, che d’altronde a Dinner Club mica si vince niente) nella prima edizione e madrina nella seconda, l’attrice obbedisce al sano principio del “non c’è due senza tre” e torna, come accennato, insieme ad Antonio Albanese (altro veterano, per l’appunto). E badate bene – vedere facce note può sempre fare piacere, nel piccolo schermo così come a tavola, ma una domanda non può che sorgerci spontanea: ma chi sono i nuovi ospiti?

Dinner Club, parte tre: tutti i dettagli della nuova stagione

È presto detto – insieme a Carlo Cracco, guida del gusto d’eccezione per le vie dello Stivale, ci saranno Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Come già accennato in apertura di articolo la piattaforma di distribuzione sarà, ancora una volta, quella di Prime Video; ma è bene notare che al momento non ci sono ancora informazioni circa la data di uscita ufficiale.

Rimangono ammantate nel mistero (almeno in questo momento, beninteso) anche le nuove destinazioni, i punti di interesse – e di gusto, è chiaro – che Carlo Cracco, libero dalle più rigide ingessature di MasterChef o Hell’s Kitchen, presenterà ai suoi tre ospiti. Quel che è certo è che non cambierà la struttura narrativa del programma: una collezione di viaggi alla scoperta delle ricette e degli ingredienti più particolari e nascosti dello Stivale, con la scusa di poi sedersi attorno a una tavola e chiamare gli ospiti a riproporre quanto imparato.

La prima stagione di Dinner Club, i nostri lettori più attenti lo ricorderanno, aveva visto Carlo Cracco e compagnia farsi strada tra esperienze gastronomiche e siparietti comici tra Delta del Po, Puglia e Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia; mentre la seconda stagione aveva visto il gruppo esplorare i luoghi più inediti nella Sila in Calabria, in Romagna, nel Sud Tirolo e in Sicilia. Ogni angolo della Penisola, in altre parole, è papabile per l’esplorazione: non ci resta che attendere e scoprire cosa bolle in pentola.