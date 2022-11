Disney lancia i ricettari dedicati a Nightmare Before Christmas, ai Villains e alle Principesse

Segnare come papabili regali di Natale: Disney propone i ricettari dedicati a Nightmare Before Christmas, ai Villains e alle Principesse.

di Manuela 3 Novembre 2022

Meno male che ci pensa la Disney: che Natale sarebbe senza regalare a qualcuno qualche insolito ricettario? Quello di Harry Potter? Già fatto. Quello di Downton Abbey? Idem. Quello di Friends? Presente. Ecco che, però, quest’anno arrivano i quattro ricettari Disney dedicati a Nightmare Before Christmas, ai Villains Disney, alle Principesse e un generico Festeggia con Disney.

Tutti editi da Panini Comics, partiamo con Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale. 192 pagine, prezzo di 35 euro, raccoglire più di 50 ricette adatte a ogni tipo di festa. Inoltre ogni ricetta è corredata di istruzioni per creare addobbi e omaggi a tema. Presenti anche idee per realizzare attività per quattro feste a tema.

Particolarmente intrigante sembra essere anche Villains: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, il ricettario Disney dedicato ai cattivi della Disney. Lungo 128 pagine, prezzo di 25 euro, qui si trovano ricette dagli antipasti ai primi, passando per i piatti principali e arrivando ai dolci. Più di 50 ricette presenti, ispirate a Malefica, Jafar, Ursula, Capitan Uncino e tutti gli altri Villain. Con tanto di fotografie a colori e suggerimenti nutrizionali.

Da un estremo all’altro: ecco il ricettario Disney Princess Bakery, 126 pagine a 25 euro. Qui trovano posto più di 60 ricette ispirate alle varie principesse Disney, da Belle ad Ariel, da Tiana ad Aurora. Ovviamente è un ricettario dedicato ai dolci, con ricette di torte e biscotti, senza dimenticare gli snack salutari, gli spuntini di metà mattina (Pipino adorerebbe questo ricettario!) e i dessert di frutta fresca.

Infine abbiamo il ricettario Festeggia con Disney: 192 pagine, prezzo di 35 euro, è una guida che offre soluzioni e ricette per ogni genere di festa, dai compleanni ai barbecue della domenica, dall’addio al nubilato ai brunch, arrivando anche alle feste premaman. Oltre alle ricette, verrà spiegato anche come pianificare un menù e i segreti per apparecchiare la tavola.