Friends: Il ricettario ufficiale, in libreria la guida di Panini Comics ai piatti della serie

Ci siamo, come preannunciato, finalmente da fine ottobre sarà disponibile in libreria e sui principali store online Friends: Il ricettario ufficiale, la guida di Panini Comics ai piatti visti nella serie televisiva.

Nel volume vi attendono più di 70 ricette che vi permetteranno di ricreare alcuni dei piatti più celebri visti nella serie. Le ricette saranno alla portata di tutti (sia che siate chef, abili cuochi o semplici appassionati di cucina e serie TV) e comprenderanno fra le altre:

il tacchino di Monica per il giorno del Ringraziamento

i biscotti della nonna di Phoebe

il panino con le polpette di Joey

la zuppa inglese di carne di Rachel

il sandwich impareggiabile di Ross

i cibi vegani di Phoebe

la roba fritta col formaggio di Chandler

la cena del Ringraziamento di Monica

Ogni ricetta è corredata di chiare istruzioni passo dopo passo, nonché di foto per farvi vedere come dovrebbero diventare i piatti. Le ricette sono suddivise per categorie: si parte dagli stuzzichini, si passa dalle portate principali e si arriva ai dolci, senza dimenticare i drink. In ogni capitolo non mancheranno i piatti che hanno fatto la storia del telefilm.

Dopo il ricettario di Downton Abbey e il libro ufficiale dei cocktail di Downton Abbey, non perdetevi il ricettario di Friends! La domanda è una sola: riuscirete a eguagliare Monica e le sue ossessioni?