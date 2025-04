Donald Trump è il primo presidente al mondo ad aprire una pizzeria

La sua pizzeria nella Trump Tower di New York è comparsa in sordina sui social.

Nemmeno venti giorni fa si è diffusa la notizia dell’imminente apertura di Tesla Diner, la stazione di ricarica e ristorante retrofuturistico di Elon Musk. Una news arrivata un sordina, senza fanfare o comunicazioni ufficiali, ma tramite il lavoro di intelligence del New York Times e le conferme di addetti ai lavori nella zona di Los Angeles.

Evidentemente il suo nuovo migliore amico Donald Trump non poteva starsene a guardare ma, con la stessa discrezione -un concetto che mai ci saremmo immaginati di associare a The Donald- ha aperto un ristorante a sua volta: una pizzeria, ovviamente nella Trump Tower, facendo di lui il primo presidente “pizzaiolo” conosciuto.

Cosa sappiamo della pizzeria di Trump

Al momento l’unica fonte ufficiale è il profilo Instagram della Trump Tower, che immortala un forno a legna in marmo bianco con scritte dorate, e due striminzite righe di accompagnamento: “dove la tradizione di New York incontra l’artigianalità italiana – godetevi la nostra pizza nel forno a legna, in esclusiva alla Trump Tower”.

La pizzeria non è ancora nell’elenco delle attività del grattacielo, in cui sono già presenti diverse attività di ristorazione: Trump Cafe, Trump Grill, 45 Wine & Whiskey bar, e la gelateria Trump Ice Cream Parlor. Il nome della pizzeria? Avete indovinato, Trump Pizza.

Ad accorgersi per prima della novità è stata Emily Sundberg, autrice del Substack “Feed Me”, secondo cui questa nuova avventura imprenditoriali firmata Trump sia parte del progetto di rinnovamento del Trump Café, che al momento è ancora chiuso per lavori: ancora non si sa nulla dei prezzi, ma è lecito aspettarsi qualcosa dalle parti della pizza col pata negra di Briatore.

Trump e la pizza

Il Presidente degli Stati Uniti in carica non ha certo fama di gourmet raffinato: non ha mai nascosto il suo amore per il fast food (un po’ come il suo ministro per la salute Robert F. Kennedy Jr.), e ogni volta che ordina una delle sue bistecche stracotte e ricoperte di ketchup, a un pitmaster texano viene un infarto. Ma la pizza, si sa, è un’altra cosa, ed ha un ruolo fondamentale nella comunicazione politica a stelle strisce, in cui incontrare gli elettori in una pizzeria o mangiarne una fetta è uno dei modi più gettonati per dimostrarsi uomo del popolo.

Un’attività semplice, in cui però Trump non si è mai dimostrato molto abile. Tutti ricordiamo la sua immagine mentre addenta una fetta di Pizza Hut dalla crosta, ed è stato più volte crocifisso dal pubblico americano per l’imperdonabile reato di mangiare la pizza stile New York con forchetta e coltello. Non solo, è arrivato a sovrapporne più fette per mangiarla, sempre con le posate, a mo’ di lasagna, per poi abbandonare tutto il cornicione. Vedremo cosa si inventerà con la sua pizzeria.