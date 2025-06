Dopo l’invasione di campo ai Mondiali 2022, Salt Bae ci ha riprovato per la Champions (ma è andata male)

Il gastro-imprenditore turco non riesce a stare lontano dal campo di calcio e dagli eventi collaterali: peccato che siano loro a non accoglierlo a braccia aperte.

È evidente che la fama ristorativa per Salt Bae non è abbastanza; così l’imprenditore che versa il sale ha di nuovo deciso di uscire dal suo campo per entrare in quello calcistico. Stavolta l’invasione non è stata letterale (a differenza di quanto accaduto in Qatar nel 2022), e il ristoratore turco, non intimorito dalle precedenti conseguenze delle sue azioni, ha deciso di provare a intrufolarsi all’afterparty del Paris Saint-German – con scarsissimo successo.

Salt Bae ci prova ancora

Sarà la storica amicizia con il presidente della FIFA (che però sembra tenere un po’ le distanze dopo la vicenda del 2022), saranno le visite passate di celebri calciatori al suo ristorante, o sarà semplicemente la vanità dettata dalla fama; fatto sta che Nusret Gökçe, imprenditore culinario turco noto per le sue steak house Nusr-Et, vuole ficcare il naso e i piedi in ogni evento calcistico che si rispetti.

Lo ha fatto di nuovo in questi ultimi ultimi giorni, provando a imbucarsi alla festa del PSG, intento a celebrare la vittoria per la Champions League. Il tentativo, però, non è andato a buon fine: un video che circola sui social lo immortala mentre la sicurezza lo caccia dal party senza troppi convenevoli.

Sulle pagine di Nusr-Et, nel frattempo, non mancano i video girati su campi calcistici e non. Al 25 maggio risale un post in cui regge la coppa (una vera fissazione, a questo punto) del torneo di basket Euroleague vinto dal Fenerbahçe, club di Istanbul.

Pullulano poi gli scatti in occasione della finale di Champions, tra cui intravediamo celebrità italiane come Eros Ramazzotti e Zucchero. Abbondano anche le foto con l’amico di vecchia data Gianni Infantino, presidente della Federazione FIFA – che però, dalla formattazione della didascalia, sembra aver impedito all’imprenditore turco di taggarlo.