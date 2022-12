Salt Bae messo al bando dalla finale della US Open Cup 2023

Salt Bae sarà messo al bando dalla finale della US Open Cup 2023. E tutto per colpa della sua invasione in campo durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Argentina durante i Mondiali in Qatar.

di Manuela Chimera 25 Dicembre 2022

Arrivano le prime conseguenze per Salt Bae per quanto accaduto durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Era impossibile che la sua invasione di campo venisse ignorata: al momento è stato messo al bando dalla finale della US Open Cup 2023. Esatto, non potrà parteciparvi.

Salt Bae: prime conseguenze dopo l’invasione di campo ai Mondiali in Qatar

Riassumiamo ancora una volta brevemente quanto accaduto. Durante i festeggiamenti dell’Argentina per la vittoria ai Mondiali in Qatar, ecco che all’improvviso in campo si è presentato Salt Bae, con tanto di Vip Pass al collo. In teoria non avrebbe dovuto avere accesso al campo: solitamente quel momento è riservato alla squadra vincitrice, alle famiglie dei giocatori, allo staff della squadra e, al massimo, ai capi di stato.

Eppure Salt Bae era in campo. E non solo: si è fatto fare una serie di selfie mentre strappava di mano la Coppa del Mondo ai giocatori e ai figli dei suddetti, mentre baciava la Coppa del Mondo (per inciso: la Coppa del Mondo può essere toccata solo dai giocatori della squadra vincitrice e dai relativi capi di stato, non dal primo che si presenta in campo, anche se corredato di Vip Pass), mentre faceva il gesto di cospargerla di sale e anche mentre si faceva una foto con un più che infastidito Lionel Messi (e qualcuno dica a Salt Bae che ripescare poi a posteriori vecchie foto e video dove immortalava il passaggio del calciatore nel suo ristorante non vuol dire che sono best friend forever).

Ovviamente la cosa non è passata inosservata e i tifosi di tutto il mondo si sono scagliati contro lo chef. Qualcuno, poi, a mente lucida si è anche chiesto come fosse stato possibile che Nusret Gokce abbia avuto l’accesso al campo in quel momento.

Ma tutto si è spiegato quando ci si è ricordati che Salt Bae è amico di vecchia data di Gianni Infantino, presidente della FIFA.

Ma adesso, oltre all’indignazione del web e del popolo dei tifosi, dopo anche la dichiarazione di Giuseppe Pepito Rossi, arrivano anche le prime conseguenze del suo gesto. La US Open Cup, infatti, tramite un tweet ha annunciato di aver bandito Sal Bae dalla finale del campionato nazionale statunitense. Nel tweet la US Open Cup ha dichiarato che “Salt Bae è bannato dalla finale della US Open Cup del 2023”.

Ma non finisce qui. Dopo diversi giorni di silenzio, finalmente la FIFA si è fatta viva e ha annunciato di aver avviato un’indagine per capire come e perché lo chef abbia potuto ottenere l’accesso al campo. Nella nota stampa pubblicata, si legge che “A seguito di una revisione, la FIFA ha deciso di capire in che modo alcune persone abbiano ottenuto un accesso indebito al campo dopo la cerimonia di chiusura presso lo stadio Lusail il 18 dicembre. Verranno intraprese le opportune azioni interne”.

Inoltre la FIFA ha fatto sapere che l’apparizione di Salt Bae in campo non era autorizzata e che aveva violato la regola secondo la quale solamente i vincitori e i capi di stato possono toccare la Coppa del Mondo.