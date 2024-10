Dopo solo un anno, Starbucks abbandona il caffè all’olio ispirato dalla Sicilia

Oleato è durato il tempo di un caffè. O di una pausa in bagno, se volete essere un po’ cattivelli. Annunciata dal patron Howard Schutlz come una vera e propria “rivoluzione” ispirata da un viaggio in Italia, la linea di caffè infusi con olio d’oliva di casa Starbucks lascia il palcoscenico dopo appena un anno.

Troppo drammatici? Immaginiamo di sì. D’altro canto, il ritiro di Oleato riguarda solo Stati Uniti e Canada. Almeno fino a ora, ecco. Che volete che sia, insomma? Solo due dei principali mercati dell’azienda, dove il marchio è già parte del tessuto culturale e non ha dovuto scazzottare con quel bagaglio a volte un po’ ingombrante di tradizione e romanticismo, come può essere stato a Napoli.

Rivoluzione per la sirena verde: ma questo è parte dei piani?

Solo qualche settimana fa Brian Niccol, che siede sulla poltrona dell’amministratore delegato da appena una manciata di mesi, ha promesso di volere rivoluzionare l’azienda. D’altronde le acque sono torbide come non mai: l’aumento del costo della vita ha fatto precipitare il caffè della sirena in verde sul fondo della lista delle priorità, e le vendite sono di conseguenza crollate al punto da attirare l’attenzione dello stesso Schultz, ormai ritirato dai giochi. E insomma: tutti sanno che quando entra in gioco l’ex sono problemi all’orizzonte.

Ma non divaghiamo: Starbucks ritira Oleato da Canada e Stati Uniti. È parte della rivoluzione niccoliana? Un portavoce ha assicurato alla BBC che la decisione è stata “presa prima che Brian Niccol assumesse il ruolo di amministratore delegato”, ma fortunatamente si tratta di una scelta “in linea con la sua strategia di semplificare il nostro menu”. Ah, le coincidenze della vita!

Le vendite globali del colosso del caffè sono diminuite del 7% tra luglio e settembre su base annua. Il lancio di Oleato nel Nuovo Mondo avrebbe dovuto dare nuovo respiro all’azienda, evidentemente costruendo sul mito dell’italianità del tutto, ma tutto pare sia finito in un buco nell’acqua. D’altro canto, quando a pochi giorni dal lancio il tuo prodotto è conosciuto in primis come ottimo lassativo, qualcosa deve essere andato storto.