Dua Lipa è solo l’ultima delle star a creare drink disgustosi

Lo diciamo subito: no, non c’è alcuna prova di assaggio all’orizzonte. Con ogni probabilità, ecco: a onore del vero in redazione c’è ancora chi si deve riprendere da quanto abbiamo provato la Pepsi nel latte. Dua Lipa si prende la vetrina dei social per presentare ai suoi fan la propria personalissima idea di drink dissetante. I fan non apprezzano.

“È la cosa peggiore che abbia mai visto”, è il verdetto unanime. La piattaforma scelta è TikTok, ossia la più rappresentativa vetrina della società occidentale; e il protagonista un mischione di bibite (rigorosamente a zero zuccheri, beninteso!), verdura e spezie. Cin cin.

La ricetta del drink di Dua Lipa

Immaginiamo che ci sarà una frangia più o meno nutrita dei nostri lettori abbastanza curiosa da volerlo provare per sé. Ebbene: non ci riteniamo responsabili, ma per dovere deontologico condivideremo la ricetta. Vi serve una Diet Coke, un barattolo di sottaceti e alcuni jalapenos. Pronti, via.

La ricetta, in termini di difficoltà, si piazza più o meno sullo stesso livello del leggendario pollo alla piastra di Elisabetta Canalis. Prendete la Diet Coke, versatela in un bicchiere, aggiungeteci qualche sottaceto e il succo di jalapenos. Ah, poi è necessario agitarlo un poco. Les jeux sont faits: ora procediamo all’assaggio.

Dua Lipa è pronta a giurare: buobnissimo. Un paio di amiche lì presenti assaggiano il drink, e le reazioni sono miste: la prima si limita a un democristiano “non malee!!!“, un po’ come quella reazione che si ha da bambini quando per Natale si riceve un paio di calzini, mentre la seconda stropiccia visibilmente il viso. Il vero divertimento, però, è nei commenti.

“Tu sei malata“, scrive un utente con il dono della sintesi. “Beh, se lo dici tu… il tuo gelato con sale e olio di oliva era buono, quindi proverò anche questo” fa eco un secondo, esempio lampante di come non sia davvero necessario emulare tutto ciò che vediamo sui nostri schermi. “Appena smesso di registrare l’avrà buttato nella spazzatura”, dice infine un terzo, pratico per convinzione. Evidentemente la mixology improvvisata è la nuova moda tra le star: il Diet Cokagne di Tom Hanks, però, ci aveva convinto di più.