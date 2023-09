È italiano il produttore dell’anno per il campionato mondiale delle bollicine

L'italianissima Ferrari Trento è il produttore dell'anno: ha vinto, infatti, il campionato mondiale delle bollicine ottenendo il titolo di Sparkling Wine Producer of the Year

di Manuela Chimera 21 Settembre 2023

Il produttore dell’anno per quanto riguarda il campionato mondiale delle bollicine è italianissimo. Ferrari Trento, infatti, si è aggiudicato il titolo ambito di “Sparkling Wine Producer of the Year” all’interno del The Champagne & Sparkling Wine World Championships, ottenendo ben nove medaglie d’oro. Cosa che lo ha collocato sul primo gradino del podio.

Ferrari Trento è il miglior produttore di spumante al mondo

La competizione in questione, il The Champagne & Sparkling Wine World Championships, si è tenuto a Londra. In generale è considerata la manifestazione più importante del settore delle bollicine, una sorta di Mondiale dello Spumante. A fondare questo evento è stato Tom Stevenson, mentre il tavolo della giuria era composto da Essi Avellan e George Markus, nomi assai noti nel mondo dell’enologia.

In questa edizione 2023, la cantina Ferrari Trento è riuscita ad aggiudicarsi nove medaglie d’oro e tre medaglie d’argento, primeggiando così fra più di mille etichette provenienti da 19 paesi. Ma c’è di più per cui festeggiare: Ferrari Trento ha vinto questo premio per la terza volta di fila, nonché per la sesta volta in 10 anni.

Proprio Tom Stevenson ha commentato questa nuova vittoria di Ferrari Trento ribadendo che è il terzo anno di fila che la cantina vince il titolo di Sparkling Wine Producer of the Year, la sesta vittoria in dieci anni. Queste le sue parole: “Questo incredibile risultato lo rende il produttore di bollicine di maggior successo del pianeta!”.

LEGGI ANCHE Ferrari Trento è il brand italiano di vino più noto

L’etichetta, poi, fa parte del movimento Trentodoc (fra l’altro sta arrivando l’appuntamento con Trentodoc in Cantina 2023, quello incentrato sugli spumanti di montagna) che è arrivata a un importante traguardo in questo concorso: è la prima denominazione italiana per quanto riguarda il numero di medaglie, avendo collezionato ben 26 medaglie d’oro e 35 medaglie d’argento.

Matteo Lunelli, presidente e CEO di Ferrari Trento, ha spiegato che questo risultato è un riconoscimento per la vocazione del territorio trentino e rende onore all’impegno delle cantine che, insieme a Ferrari Trento, hanno contribuito a far nascere la denominazione e che ancora contribuiscono alla sua costante crescita sia per quanto riguarda la quantità che la qualità.

Lunelli ha poi continuato sottolineano che gli ha fatto estremamente piacere il fatto che le etichette simbolo della loro Casa, più precisamente il Ferrari Brut e il Ferrari Maximum Blanc de Blancs, abbiano ottenuto una medaglia d’oro.

Attenzione però: la premiazione vera e propria non è ancora andata in scena. La tradizionale cerimonia di premiazione, infatti, si terrà sempre a Londra il prossimo 2 novembre. Durante la cerimonia, poi, verranno anche svelati i premi per lo stile e per l’area geografica.