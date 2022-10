Eataly, Andrea Cipolloni è il nuovo amministratore delegato

di Luca Venturino 3 Ottobre 2022

Non capita spesso che voci di corridoio e spettegolezzi (se così vogliamo ridurli) riescano di fatto a trovare una conferma nella realtà effettiva: quando vi raccontammo dell’addio di Andrea Cipolloni ad Autogrill, infatti, adottammo un tono piuttosto cauto nel suggerire che in futuro avrebbe potuto approdare in quel di Eataly. Ebbene, pare che quel futuro si sia ormai concretizzato: la creatura di Oscar Farinetti, a sua volta reduce da un importante “terremoto”, ha appena annunciato in via ufficiale la nomina di Cipolloni come nuovo amministratore delegato a partire dal mese di dicembre 2022.

Secondo quanto lasciato trapelare dalla stessa Eataly tramite un comunicato stampa, l’obiettivo di Cipolloni – una volta insediato sul suo nuovo trono – sarà quello di accelerare lo sviluppo globale del Gruppo, puntando “a una significativa crescita del fatturato” grazie soprattutto alle più recenti manovre di espansione che, tra le altre cose, hanno portato alla pianificazione di nuove aperture – soprattutto nell’America del Nord -, alla creazione di nuovi formati e alla crescita del sempre più fertile canale dedicato al cosiddetto e-commerce. Gli sforzi di Cipolloni, per di più, saranno anche declinati verso il continuo sviluppo nel contesto italiano ed europeo. Vi ricordiamo, infine, che nel frattempo Nicola Farinetti subentrerà al posto di Alessandra Gritti quale nuovo Presidente di Eataly.