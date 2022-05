Eleven Madison Park lancia un kit delivery vegano da 150 dollari

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

La cucina dell’Eleven Madison Park ha sempre stuzzicato la vostra fantasia? A maggior ragione da quando, un anno fa circa, chef Daniel Humm decise di reinventare la sua intera offerta con un menu al 100% vegano? Da oggi c’è un’occasione in più per entrare in contatto con l’universo gastronomico di uno dei migliori ristoranti al mondo (a patto, purtroppo, che abitiate comunque nelle vicinanze della Grande Mela): l’Eleven Madison Home. Si tratta di un servizio di delivery in abbonamento settimanale che offre un kit di pasti e snack (ovviamente vegani) provenienti direttamente dal ristorante, ma godibili tranquillamente dal divano di casa. Il prezzo? 150 dollari – o 285 se siete in due.

Al di là delle considerazioni gastronomiche (non l’abbiamo assaggiato e non ci piace parlare di ciò che non sappiamo) va detto che, a tutti gli effetti, l’introduzione del kit è chiaro sintomo di una spiccata sensibilità verso l’evoluzione del mercato, un po’ come (e non ce ne vogliano quelli del Times) fu ai suoi tempi la rivoluzione vegana. Il menu del kit in questione cambia di settimana in settimana e include un pasto per colazione, pranzo e cena: in altre parole, stando a quanto dichiarato dagli stessi portavoce del locale, abbastanza per un giorno. La prima “edizione” include una zuppa, farina d’avena integrale con composta di rabarbaro, una focaccia con insalata di radice di sedano e biscotti snickerdoodle fatti in casa. Segnaliamo, infine, che Eleven Madison Park ha anche preso a collaborare con un torrefattore locale e una tortilleria, introducendo nell’offerta anche un sacchetto di chicchi di caffè da 25 dollari (che possono anche essere ordinati à la carte) e un kit di tacos al pastor da 75$.