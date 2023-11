Eminem “delizia” il mondo con la sua salsa per spaghetti

Grazie Eminem, la tua salsa al pomodoro per spaghetti era quello che ci voleva per svoltare la giornata

di Manuela Chimera 1 Novembre 2023

Sì. Eminem non è solamente un rapper, ma anche un ristoratore. E anche di un certo successo visto che il suo ristorante di Detroit, il Mom’s Spaghetti, pare che sia molto gettonato. Ebbene, adesso il rapper ha deciso che tutto il mondo, non solo i commensali che vanno a Detroit, ha bisogno di apprezzare la sua salsa per spaghetti. Da qui la decisione di lanciare la Mom’s Spaghetti, la sua salsa al pomodoro preferita per condire gli spaghetti.

Cosa sappiamo della salsa per spaghetti di Eminem?

Il ristorante Mom’s Spaghetti serve classici piatti americani come Spaghetti w/ Balls (gli spaghetti con le polpette per intenderci, quelli di cui va matto anche Joe Bastianich), gli Spaghetti w/ Rabbit Balls (vegani) e gli S’Ghetti Sandwich. Pagando un extra di 75 centesimi, è possibile ottenere tali piatti in versione Marshall Style, in pratica aggiungendo un contorno di salsa.

Polpette negli spaghetti, salsa come contorno, quanto è tutto deliziosamente americano. Ma ecco che adesso la salsa di pomodoro del ristorante sarà messa in vendita in barattolo. Anzi: è già in vendita a partire dal 30 ottobre, ma solo online.

Il marchio di Eminem ha descritto questo sugo spiegando anche come lo si dovesse cuocere, in modo da ottenere anche a casa la vera esperienza S’Ghetti. Praticamente si prendono gli spaghetti avanzati il giorno prima, li si tira fuori dal frigo, li si scalda in padella e si aggiunge il sugo Mom’s Spaghetti. Quando gli spaghetti iniziano a “spezzarsi” e il sugo si scalda, ecco che sono pronti. Il tutto va servito corredato di Parmigiano grattuggiato e di toast texano con burro all’aglio.

Probabilmente se sei americano tutto ciò ha perfettamente senso. Un barattolo di questa salsa costa ben 13 dollari, mentre la confezione da due costa 25 dollari. Dunque non proprio economicissima. A quanto pare i fan del rapper sono andati in visibilio e la salsa sul sito è già sold out, ma di sicuro le scorte verranno rimpinguate ben presto.

Ovviamente la salsa in questione può essere usata anche per condire altri piatti, non solo la pasta avanzata del giorno prima. Inoltre per rendere il piatto del tutto simile a quello del ristorante, bisognerebbe aggiungervi anche delle polpette.

Ah, se ve lo stavate chiedendo, la cucina del ristorante di Eminem viene elogiata da più parti perché, a quanto pare, ha lo stesso sapore della cucina casalinga delle madri. Madri statunitensi, si intende, perché dubito fortemente che questa salsa possa eguagliare quella messa a “pippiare” ore fa dalle nonne e mamme di tutta l’Italia.