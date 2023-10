Joe Bastianich come il prezzemolo: adesso cosa ci fa a Il Collegio?

di Manuela Chimera 19 Ottobre 2023

In realtà già si sapeva perché erano trapelate voci a fine settembre della sua partecipazione. Di chi stiamo parlando? Beh, di Joe Bastianich che, a quanto pare, ci ha preso gusto a partecipare a programmi televisivi diversi dai vari cooking show. Infatti domenica prossima dovrete sintonizzarvi su Il Collegio in quanto in cattedra salirà niente meno che il professor Joe Bastianich.

Cosa mai insegnerà Joe Bastianich a Il Collegio?

In questa edizione de Il Collegio ci saranno diverse novità. Non solo per la prima volta è stata permessa la partecipazione di studenti figli d’arte, ma sarà anche ambientato nel 2001 in modo da avere qualche tecnologia in più a disposizione. Se questo sia dipeso o meno dalla presenza dei suddetti figli d’arte che paventavano probabilmente l’idea di passare ore e ore senza tecnologia, non è dato saperlo.

Comunque sia, in questa edizione, oltre ai soliti professori, ci saranno anche cinque docenti extra che terranno delle lezioni speciali. E oltre a Raimondo Todaro con la masterclass di latino americano, Antonio Orefice di Mare Fuori che terrà una lezione di teatro, Leo Gassman che organizzerà una lezione di canto, Barbascura X che terrà una lezione di fisica ecco che spunta fuori come professore anche Joe Bastianich.

Che lezione mai terrà Bastianich? Beh, con tutto quello fra cui potevano scelto, sono rimasti sul basic: testerà l’inglese dei collegiali visto che è madrelingua inglese. Che ci sta, per carità, ma diciamo che Bastianich lo si poteva sfruttare anche per altre lezioni. Anzi: in pratica potevano chiamare solo lui per fare tutto.

Pensiamoci bene: come ristoratore e imprenditore, poteva tenere tranquillamente lezioni di economia e cucina. Inoltre è anche un cantante e musicista, dunque poteva tenere sia lezioni di canto che strumentali. Ha fondato ben tre aziende vinicole: magari se la cava anche nel campo dell’agraria. Si interessa di motori, ha anche partecipato a Top Gear Italia, dunque perché non insegnante di tecnica? Ecco, forse l’unica cosa che non gli avrei lasciato insegnare è educazione fisica: diciamo che la sua caduta rovinosa a Pechino Express mentre pedalava non lascia ben sperare per un suo ruolo come insegnante di ginnastica.

Solo che, con tutto quello che potevano fargli insegnare, gli hanno lasciato il ruolo di insegnante di inglese. Troppo facile così, ma ci aspettiamo grandi cose da lui (a quanto pare fornirà utili suggerimenti su termini e modi di dire più moderni da usare rispetto a quelli insegnati nelle aule scolastiche, il che non è affatto male). In realtà ci aspettiamo anche una reunion: nella stessa edizione di Pechino Express in cui ha partecipato e vinto c’era come concorrente e rivale un’altra insegnante de Il Collegio, Maria Rosa Petolicchio, professoressa di scienze e matematica. Ci saranno baci e abbracci? Vecchie reminiscenze? Sassolini nella scarpa da togliersi?

In attesa di vedere se i collegiali lo accoglieranno con un cartello “Tu vuoi che io muoro”, ecco alcuni commenti più divertenti postati sotto al suo video:

“Lui ormai è stato in tutti i programmi”

“Tutti dilusi, siamo tutti diludenti”

“È come film di orrore”

“lo diluderanno tutti”

“Meglio che non mangi il.cibo del collegio altrimenti dice al preside” vuoi che muorro”?”

Ecco qui il video sui suoi profili social dove ha dato l’annuncio: