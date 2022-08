Empoli, entra al bar con la maglia della Fiorentina: picchiato dai tifosi rivali

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

Avrebbe semplicemente voluto godersi un caffè dopo il fischio finale, ma ha finito per tornare a casa con zigomo sinistro, setto nasale e mandibola fratturati: ci stiamo riferendo a quanto capitato in quel di Empoli nella serata di domenica 21 agosto, ad appena una manciata di ore dal termine del derby toscano tra la formazione di casa e la Fiorentina. Il nostro protagonista, tifoso viola, era infatti entrato in un bar cittadino con la maglia della sua squadra del cuore per bere un caffè: i colori che indossava, tuttavia, non sono affatto andati inosservati, e tre giovani tifosi azzurri hanno infatti cominciato a insultarlo.

La vittima, 52enne, ha tentato di disinnescare la situazione reagendo debolmente (la partita, per di più, era terminata sullo zero a zero) ma i giovani evidentemente non vedevano l’ora di scaldarsi le mani e l’hanno assalito cominciando a colpirlo con calci, pugni e ginocchiate. Alcuni presenti, che fortunatamente non si sono lasciati intimidire dalla violenza, hanno proceduto con il contattare gli agenti delle forze dell’ordine, al cui arrivo i tre tifosi avevano già fatto perdere le proprie tracce. Trasportato presso il pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli, l’uomo è stato sottoposto alle cure del caso: i medici hanno giudicato le lesioni subiti come guaribili in 30 giorni. Non si tratta, purtroppo, del primo caso di violenza tra tifosi: non molto tempo fa vi raccontammo degli scontri tra i tifosi orobici e quelli del Manchester United, di quelli laziali con quelli della Salernitana e infine dei loro cugini giallorossi con gli olandesi del Vitesse.