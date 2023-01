Energy drink: berne troppi potrebbe farvi cadere i capelli, dice uno studio

di Luca Venturino 10 Gennaio 2023

Ehi, chi l’avrebbe detto? Quelle bevande in grado di tenerti sveglio tutta la notte, permettendoti di studiare per l’esame dell’indomani (con promesse di rito annesse – “è l’ultima volta che mi riduco così, lo giuro, l’ultima volta” – poi naturalmente ignorate la volta successiva), potrebbero non essere l’ideale se il vostro obiettivo è quello di mantenere una chioma folta. A tracciare il collegamento tra il consumo di energy drink e la perdita di capelli è stato uno studio condotto dagli esperti della Tsinghua University di Pechino, che hanno sottolineato come gli uomini che fanno uso di energy drink, “bevande sportive” e persino tè o caffè zuccherati sono più inclini al perdere i propri capelli.

Energy drink e capelli: qual è il nesso?

A onore del vero, è risaputo che le motivazioni che possono innescare (o peggiorare) la perdita di capelli sono molteplici, e alcune di essere sono al di fuori della nostra influenza diretta. Ci riferiamo, ad esempio, al bagaglio genetico: se ci sono foto di vostro padre da giovane con una capigliatura da Grease e avete sempre trovato strano come ora sia pelato… Beh, c’è una grossa possibilità che potrebbe capitarvi la stessa cosa. Altri elementi noti possono comprendere lo stress, la cattiva alimentazione e alcune condizioni mediche sottostanti.

Dicevamo, lo studio: i ricercatori hanno preso in esame un migliaio di uomini e chiesto loro di consumare una quantità di bevande zuccherate compresa tra l’uno e i tre litri alla settimana, e notato che coloro che consumavano più di una lattina al giorno avevano un incremento del 42% del rischio di subire la caduta dei capelli rispetto ai colleghi che invece si astenevano dal bere bevande ad alto contenuto di caffeina e zucchero.

I ricercatori hanno studiato le abitudini dei loro campioni per quattro mesi – un lasso di tempo in cui i partecipanti hanno dovuto registrare le proprie abitudini alimentari e il loro stato di salute mentale. Oltre alle già citate conclusioni, lo studio ha per di più rivelato che coloro che seguivano una dieta ricca di fast food e povera di verdura sperimentavano un ritmo maggiore nella caduta dei propri capelli.

“Le cellule del follicolo pilifero sono le seconde cellule a dividersi più velocemente nel corpo e richiedono tutti i nutrienti di una dieta sana ed equilibrata” ha commentato a tal proposito la dermatologa dott.ssa Sharon Wong. “Questo include proteine ​​magre, carboidrati e grassi buoni, vitamine e minerali, ma non esiste un superfood per i capelli: poiché i capelli non sono una struttura essenziale per la sopravvivenza, il corpo non dà la priorità all’uso di sostanze nutritive per la crescita dei capelli. Le carenze nutrizionali e le diete spazzatura, tuttavia, sono una causa comune di diradamento e caduta dei capelli”. In altre parole, volete mantenere la chioma di vostro padre da giovane? Meglio cominciare a mangiare dei broccoli.