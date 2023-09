Instant marketing: cosa si può imparare da Heinz (che omaggia la nuova love story di Taylor Swift)

di Manuela Chimera 28 Settembre 2023

Quando un’anziana Taylor Swift sfoglierà l’album dei ricordi, si rammenterà sempre di come galeotto fu quell’incontro fra lei, la sua fiamma del momento Travis Kelce e una cucchiaiata di salsa ketchup mista a salsa ranch. Questo anche perché la nota azienda Heinz ha colto la palla al balzo e dando a tutti una lezione su come funzioni l’instant marketing ha subito lanciato sul mercato una salsa dedicata a questo mistico incontro a tre fra Taylor Swift, Kelce e la salsa in questione. Ah, la salsa in edizione limitata si chiama Ketchup and Seemingly Ranch.

Heinz e la salsa dedicata alla vita amorosa di Taylor Swift

Tutto è iniziato quando alcuni video e foto hanno immortalato Taylor Swiftalla partita di Kelce. A questi si sono aggiunte poi delle foto scattate nella suite di famiglia, dove stavano mangiando pollo, ketchup e quella che sembra essere della salsa ranch.

Heinz non ci ha pensato su due volte ed ecco che ha prontamente creato un condimento che unisce le due salse, mettendolo in vendita in edizione limitata. Di questa salsa esistono solamente 100 bottiglie: per ottenere una bottiglia di Ketchup and Seemingly Ranch basta andare sull’account Instagram di Heinz.

LEGGI ANCHE Il ketchup va in frigo: Kraft Heinz mette fine a un classico dilemma

Un plauso dunque alla capacità di Heinz di cogliere l’attimo, anche se è stato facilitato dal fatto che:

è il fornitore ufficiale dei condimenti presso l’Arrowhead Stadium di Kansas City

in precedenza un’altra azienda produttrice di salse aveva fatto una cosa simile a seguito di una cenetta romantica fra Olivia Wilde e Harry Styles (cosa che aveva fatto arrabbiare l’ex di Olivia, rea di aver preparato al rivale Styles una cena usando la loro “salsa del cuore”)

ultimo, ma non certo per importanza, il fatto che in realtà Heinz vende già da tempo una salsa simile a quella in edizione limitata che celebra il nuovo amore di Taylor Swift. Dal 2019, infatti, vende la salsa Kranch, adatta per le patatine fritte e i nuggetts di pollo. Solo che la versione dedicata a Taylor Swift ha un’etichetta personalizzata. Quindi diciamo che non gli è voluto molto per fare 2 + 2

Comunque sia è innegabile che Heinz sia riuscito a sfruttare al meglio un’occasione imprevedibile come questa. E tutti hanno beneficiato di questo lancio: grazie alla presenza di Taylor Swift allo stadio, ecco che la partita in questione ha avuto il più alto share di sempre per quanto riguarda gli spettatori femminili. Inoltre le vendite delle magliette di Kelce sono schizzate alle stelle, segnando un +400%, la cantante si è fatta ulteriore pubblicità per il suo Eras Tour in Nord America e Heinz ha visto incrementare le sue vendite.

E la cosa bella di tutto ciò è che, al momento, né Swift né Kelce hanno confermato pubblicamente di uscire insieme. Ah, l’amour ai tempi delle salse e dei condimenti!