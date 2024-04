Enrico Bartolini e Roberta Morise si sposeranno in Toscana: tutti i dettagli del matrimonio

“Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere”. Così Enrico Bartolini si confessava ai microfoni del Corriere della Sera appena una manciata di mesi fa, demolendo di fatto il muro di timido – ma comprensibile, beninteso – riserbo che aveva eretto attorno a sé e a Roberta Morise. I nostri lettori più attenti (o più gossippari? Suvvia, mica vi giudichiamo) lo ricorderanno bene: una tenera passeggiata mano nella mano per le vie della Capitale, naturalmente paparazzata, poi un anello misterioso e decisamente eloquente, fino alle voci – a relazione già confermata, badate bene – di una potenziale gravidanza.

Arriviamo dunque ai giorni nostri. La gravidanza viene confermata, e sulla vetrina dei social ecco apparire – in data 14 febbraio: romanticone! – il video della proposta di matrimonio. La vita di Enrico Bartolini e Roberta Morise è cambiata radicalmente in poco meno di un anno: i due, stando a quanto lasciato trapelare, si sposeranno il 31 di agosto, in Toscana, dove si sono incontrati per la prima volta.

I dettagli del matrimonio, secondo Roberta Morise

Qualche piccola curiosità: è stato proprio Enrico Bartolini a compiere il primo passo, quel salto nel vuoto che deve bucare i primi tentennamenti e trasformare la potenza in atto, con un messaggio su Instagram. L’uomo delle stelle, come siamo abituati a conoscerlo su queste pagine, aveva visto Roberta Morise nel suo ristorante a Dubai (lo stesso in cui è avvenuta la proposta, tra l’altro) una sera in cui non c’era.

Il loro primo incontro, come accennato nelle righe precedenti, è avvenuto appena una manciata di mesi più tardi, in Toscana. Correva il mese di luglio. “Abbiamo parlato tanto, di tutto, ci siamo conosciuti pian piano” ha raccontato Morise in una intervista concessa al al settimanale Gente. “A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d’amore”. Il resto, come si suol dire, è storia. Ma il matrimonio, quindi?

La showgirl ha voluto lasciar trapelare qualche dettaglio: “Sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta” ha raccontato. “Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo”. Non mancherà un “ospite” d’eccezione: il loro primo figlio.

“Con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione! A volte, quando sono lì che organizzo, che studio i dettagli della cerimonia, sento Gianmaria che si muove nella pancia. Allora guardo Enrico e penso che mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato”.