Eridania dallo zucchero si lancia nel settore dell’alcol

di Manuela Chimera 4 Aprile 2023

Quando pensiamo a Eridania, ci viene subito in mente lo zucchero. Ma adesso l’azienda ha deciso di lanciarsi anche nel mercato dell’alcol, diventando il rappresentante esclusivo in Italia di CristalCo, nome noto fra i produttori europei di alcol.

Eridania e l’alcol di CristalCo

Eridania Italia inizierà la sua nuova avventura nel settore dell’alcol a partire da aprile 2023. Al momento Eridania si occuperà della commercializzazione in Italia dell’alcol etilico di CristalCo, prodotto fermentando la barbabietola da zucchero e i cereali. Per quanto riguarda CristalCo, il gruppo vanta una produzione di più di 6 milioni di ettolitri di alcol all’anno.

Questa scelta è frutto di un progetto di Eridania volto a integrare le attività nel settore dello zucchero e della dolcificazione con le attività nel settore dell’alcol. Eridania, per quanto riguarda lo zucchero, detiene in Italia una quota del 29% a valore nel mercato della dolcificazione un 34% a volume nel solo segmento zucchero.

La nuova attività, invece, si concentrerà su alcune destinazioni d’uso dell’etanolo. In pratica l’alcol commercializzato in Italia da Eridania verrà usato nei settori BtoB di:

food and beverage

nutrition and pharma

profumi e cosmetici

Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia, ha dichiarato che credono nell’importanza di un approccio di business integrato fra le attività dello zucchero e dell’alcol. Essere rappresentanti esclusivi dell’alcol CristalCo in Italia permetterà loro di crescere ulteriormente e di poter entrare in nuovi, potenziali business, consolidando contemporaneamente la posizione del marchio Eridania.

Il quartier generale di Eridania attualmente si trova a Bologna, mentre a Russi, in provincia di Ravenna, sorge lo stabilimento di confezionamento dello zucchero, fra i più grandi d’Europa e capace di confezionare fino a 130 milioni di kg di zucchero all’anno.

Bruschetta ha poi aggiunto che da anni stanno cercando di collaborare con partner accreditati, in modo da creare sinergie che possano essere in grado di rinforzare la loro identità di azienda sostenibile. Entrando in questo nuovo business ecco che stanno cercando nuovamente di garantire qualità e rispetto dell’ambiente.

In effetti è dal 2013 che Eridania si impegna in obiettivi di sostenibilità aziendale, partendo dal packaging e arrivando ai trasporti, transitando anche per i consumi energetici e impegnandosi in iniziative in campo sociale. Proprio l’anno scorso l’azienda aveva lanciato la campagna Il futuro chiede dolcezza, progetto che si concentra su diverse tematiche come la sostenibilità ambientale, sciale e l’attenzione per la salute delle persone.

Ricordiamo, poi, che nel 2021 Eridania è entrata a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale.