Erling Haaland in vacanza vicino a Modena: “La migliore pasta che abbia mai mangiato”

di Luca Venturino 29 Novembre 2022

Tra i grandi assenti ai Mondiali in Qatar c’è senza ombra di dubbio Erling Haaland, gigante norvegese acquistato dal Manchester City durante il mercato estivo che, a suon di doppiette e triplette, ha attirato a sé l’attenzione di tutti i maggiori club europei. La domanda che rimbalza in ogni spogliatoio, da quando ha cominciato a dominare i rettangoli di gioco della Premier League, è solo una: “Ma come fa a essere così forte?”. Ebbene, chissà che il segreto non sia proprio nella dieta: poiché, come accennato, la sua nazionale non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo in corso, Haaland ha deciso di concedersi una piccola gitarella in Italia, durante la quale ha concesso una dedica speciale a un ristorante in quel di Fiorano Modenese, piccolo comune in provincia di Modena, in cui pare abbia mangiato la migliore pasta di sempre.

Ferrari e pastasciutta

La visita dell’attaccante non era, però, prettamente legata all’esplorazione o al piacere gastronomico: il nove del Manchester City è di fatto stato avvistato anche in quel di Maranello dove ha acquistato una Ferrari in compagnia di suo padre, Alfie, e alcuni membri italiani del suo entourage. Il pranzo al Ristorante Montana – questo il nome del locale che ha conquistato il cuore (e lo stomaco) del gigante – è arrivato solo in seguito: chissà che Haaland non si sia già presentato a bordo del suo nuovo bolide?

Una volta terminato il pasto, come vi abbiamo anticipato, il giocatore ha voluto lasciare una dedica: “A Rossella” ha scritto su di una tovaglia. “La migliore pasta che abbia mai mangiato! Grazie”. Due metri per cento chili, ma pare proprio un tenerone. Al figlio Alberto, invece, Haaland ha regalato una maglia autografata; e dopo aver salutato i due titolari si è intrattenuto con alcuni ragazzi all’esterno del locale, con cui ha scattato alcune foto.

Ci sono anche dei calciatori, tuttavia, che amano seguire delle diete decisamente più interessanti: pensiamo a Denzel Dumfries, terzino olandese dell’Inter, che l’anno scorso ha dovuto affrontare lo sdegno (giustificato? Diremmo di sì, dai) dello spogliatoio dopo aver aggiunto del pollo nella sua pasta con il pesto; o alle parole scioccate di Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro e della Nazionale, dopo aver scoperto la dieta seguita dal suo ormai ex compagno di squadra Ivan Perisic, sempre in forma nonostante l’età relativamente avanzata: tacchino, avocado e tanto pane. “Una roba allucinante” aveva commentato il difensore azzurro. “Ho preferito evitare”.