Ernst Knam prepara una gigantesca torta per l’opening di Sanremo

Un po’ di sano food entra al Festival grazie alla torta colossale che Ernst Knam ha realizzato per il party di apertura di Sanremo. No, tranquilli, Knam non si esibirà cantando, anche perché, obiettivamente, rischiava di essere più famoso lui di metà dei supposti Big in gara.

Perché, siamo onesti: conoscete proprio tutti tutti i Big in gara? Non si tratta di essere dei presunti boomer, che fra l’altro almeno le vecchie leve sanno chi siano e neanche di non apprezzare molto la musica italiana. Una rapida indagine fatta dall’#teamdivano ha evidenziato come neanche i giovani virgulti di casa sappiano chi siano parecchi dei cantanti “giovani” fra i Big (l’indagine si è mestamente conclusa quando alla domanda “Ma chi è BigMama?” è stato risposto “Ma non è quella tizia rosa di One Piece?”. Ok, era Big Mom, ma per farvi capire la situazione).

La torta di Ernst Knam vuole essere un pronostico?

Acclarato che Ernst Knam non canterà a Sanremo (che poi, chi lo sa: magari è pure bravo a cantare), ecco che sua sarà la torta del party di apertura. Augurando buona fortuna a tutti i cantanti in gara, ecco che Knam ha mostrato al mondo la sua gigantesca torta a nove piani, sormontata dal numero 74, l’edizione di questo Sanremo.

Ogni strato di torta riporta:

il logo di Radio Italia, stampigliato più e più volte

quelli che pensavo essere dei palloncini, ma che forse sono dei chupa-chups piantati a mo’ di puntaspilli su tutta la torta

i nomi dei cantanti in gara

A questo proposito, ovviamente la foto ci mostra solamente un lato della torta, ma i nomi che possiamo vedere nei diversi gironi (non me ne vogliate, ma mi ricorda tanto la struttura dell’Inferno di Dante a testa in giù o, al massimo, quella del Purgatorio) sono, dal basso verso l’alto:

girone 9: Maninni

girone 8: BNKR44

girone 7: Fiorella Mannoia

girone 6: Negramaro

girone 5: non si legge bene perché nella foto il nome è venuto di sbieco

girone 4: Irama

girone 3: Il supponiamo Volo, perché anche qui il nome è di sbieco. Ma potrebbe essere anche Il Tre, ci sono un sacco di cantanti in gara che iniziano con articoli determinativi in questa edizione

girone 2: Clara

girone 1: deve essere scritto dall’altro lato

Mentre ci chiediamo se la posizione dei nomi corrisponda o al FantaSanremo di Knam o a una sorta di pronostico sulla classifica finale (ai Mondiali avevamo il polpo Paul, a Sanremo la torta di Knam), ecco che notiamo come questo Sanremo sia più food del solito. I Jalisse con Pasta Garofalo che gettano frecciatine al Festival che li snobba da 27 anni, Togo che organizza comparsate con i Neri Per Caso, Amadeus che parlerà della protesta dei trattori, la torta di Knam… più che il Festival della canzone italiana sta diventando il Festival del food.

Questo il post di Instagram di presentazione della torta: