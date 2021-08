Esselunga ha aperto il suo primo supermercato a Livorno

di Manuela 3 Agosto 2021

Esselunga fa il suo debutto a Livorno: qui in viale Petrarca ha aperto il suo primo supermercato nella città toscana. Attualmente, considerando che il primo market Esselunga aprì i battenti a Firenze nel 1961, ecco che in Toscana, incluso quello di Livorno, ci sono 31 store.

Questa è la quinta nuova apertura del 2021 per Esselunga, nonché il 169esimo negozio in tutta Italia: precedentemente, nel corso dell’anno, Esselunga aveva aperto a Milano in Corso XXII Marzo, laEsse di Roma e i due store di Varese e Mantova

Il supermercato di Livorno sarà ampio 4.500 metri quadri, è in classe energetica A e ha un parcheggio interrato con 780 posti auto. Ma il progetto non finisce qui: per riqualificare tutta l’area, sono state costruite tre rotatorie, una pista ciclabile e diverse opere accessorie. Prevista anche la creazione di un parco verde pubblico di fronte e accanto al supermercato: qui verranno ospitati 80 nuovi alberi.

All’interno della struttura, poi, troveranno posto anche il Bar Atlantic e la profumeria Esserbella. All’interno del supermercato non mancheranno i classici reparti Esselunga:

frutta e verdura: sia sfusa che confezionata, qui troveranno posto più di 500 prodotti

pescheria: più di 250 prodotti freschi con banco assistito

macelleria: 300 tagli

enoteca: più di 700 etichette e con sommelier a disposizione

gastronomia: anche questa con banco assistito

panetteria: pane fresco, pizze e focacce

Dell’offerta farà parte anche il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga realizzata insieme alla famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.

Non mancheranno anche i prodotti di fornitori locali. Nella pescheria, infatti, ci sarà la linea Pescato nel mare della Toscana, mentre nell’enoteca non mancheranno i vini locali. Nella gastronomia troveranno spazio diverse ricette tipiche della Toscana come la Ribollita, il Caciucco, il Baccalà alla livornese e le Seppie in zimino. Andando nel reparto panetteria troverete la schiacciata toscana e la torta di ceci.

Attivi anche diversi servizi:

ritiro della spesa gratuito in negozio con formula Clicca e Vai

ecocompattatore per raccolta e riciclo bottiglie di plastica

casse self-scanning e self-payment

Come orari di apertura, l’Esselunga di viale Petrarca a Livorno sarà attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 21.