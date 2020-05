Estrella Galicia arriva in Italia: accordo per 5 anni con Peroni

La popolare birra spagnola Estrella Galicia verrà venduta anche in Italia nei prossimi 5 anni in esclusiva Peroni. Stiamo parlando di una birra Lager da 5,5%.

Estrella Galicia – prodotta a La Coruna, Spagna – nasce nel 1906 e, come scrive Horecanews, dal 2016 al 2019 ha quasi raddoppiato i suoi volumi di produzione. Nel solco di una campagna di internazionalizzazione (ora in più di 50 Paesi nel mondo) la bevanda spagnola è arrivata ora anche in Italia.

Estrella Galicia è il brand numero uno in Spagna per quanto riguarda la birra – con il 63% di spagnoli che la scelgono secondo le indagini di mercato – ed è cresciuto del 66% negli ultimi anni stando ai dati di vendita di Nielsen a gennaio 2020 rispetto a gennaio 2017.

Ricordiamo che, pochi giorni fa, in casa Peroni è stato nominato Paolo Catapano come Head of Off Premise Channel.

Sempre in tema birra, negli USA, alcune persone – per poter bere la bevanda in compagnia dei vicini di casa mantenendo il distanziamento sociale – hanno usato una catapulta per lanciarsi le lattine.