Europei 2021: Eataly Roma propone il panino degli Azzurri e quello degli avversari

Tutti pronti per gli Europei 2021? Mentre si discute se si possano vedere o meno le partite al bar, ecco che Eataly Roma ha deciso di creare per l’occasione un panino dedicato agli Azzurri e un panino dedicato agli avversari. E questo per ogni singola partita.

In pratica dall’11 giugno all’11 luglio la Birreria di Eataly Roma diventa la Birreria dello Sport. Visto che si allenteranno le restrizioni anti Coronavirus, ecco che i tifosi potranno seguire le partite dell’Italia (e non solo) sia dalle terrazze che dagli spazi interni. E tutto grazie ai maxischermi collocati al primo piano.

Ma c’è di più. Sappiamo che gli italiani amano seguire le partite mangiando pizza o hamburger e bevendo birra. Ecco che, allora, Eataly Roma propone ai tifosi il panino degli Azzurri e il panino degli avversari, uno per ogni squadra che l’Italia riuscirà ad affrontare. Questo panino degli avversari sarà disponibile due giorni prima e fino a due giorni dopo la partita.

Il Panino Italia, invece, sarà disponibile per tutto il periodo degli Europei 2021, dal 10 giugno all’11 giugno. Il panino in questione sarà all’Enkir della panetteria di Eataly, farcito con hamburger di Fassona piemontese de La Granda, pomodoro cuore di bue di Eataly, mozzarella di bufala di Eataly e crema di basilico.

E per gli avversari? Queste le date e i panini: