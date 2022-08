Eurospin: pubblicità occulta nel tweet di Orietta Berti secondo il Codacons

Il Codacons non trova pace con Orietta Berti: adesso accusa la cantante di pubblicità occulta per un tweet sull'Eurospin.

di Manuela 21 Agosto 2022

Ma cosa avrà mai fatto Orietta Berti per far indispettire così tanto il Codacons? L’associazione dei consumatori se l’era già presa con lei per la questione della canzone Mille cantata insieme a Fedez (anche qui sosteneva che il video facesse pubblicità occulta alla Coca Cola, quando di occulto non c’era nulla visto che era chiaramente frutto di una collaborazione, tanto che anche l’Antitrust non aveva aperto nessuna istruttoria sul video di Mille). Ma adesso, sempre secondo il Codacons, ecco che Orietta Berti avrebbe fatto pubblicità occulta all’Eurospin in un tweet in cui la cantante promuove la nuova capsule collection. Peccato solo che la Berti abbia un regolare contratto con Eurospin, di cui è testimonial (fra l’altro anche Fedez aveva fatto pubblicità alla nuova capsule collection di Eurospin).

Praticamente l’Osservatorio permanente per la pubblicità del Codacons (sì, esiste anche questo) ha inviato un’istanza ad Agcom, Sgcom, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza (non anche ai Marines, ma solo perché in Italia non li abbiamo e neanche al Fronte Liberazione dei Nani da Giardino perché tutti impegnati in missione a liberare, per l’appunto, i nani da giardino) per segnalare una “pubblicità verosimilmente occulta e indiretta” fatta su Twitter da Orietta Berti.

Secondo il Codacons la Berti promuove la nuova e inedita collezione di abbigliamento di Eurospin, sottolineandone la qualità e consigliandone l’acquisto, ma non usando le diciture necessarie per identificare le pratiche pubblicitarie. Sempre secondo il Codacons, sia la Digital Chart Iap che l’Antitrust, hanno più volte sottolineato che influencer e aziende devono rendere la pubblicità sempre riconoscibile.

Il Codacons chiede pertanto che venga verificato il rapporto esistente fra la cantante e il marchio coinvolto. Ok, a parte l’ovvia constatazione che nel post di Orietta Berti sono presenti i seguenti hashtag e tag:

#EurospinItalia

@EurospinItalia

#indossaeurospin

@OriettaBerti

cosa che, già di per sé, farebbe sospettare a chiunque, anche al più niubbo, che si tratti di un post promozionale, ecco che lo staff delle cantante ha lapidariamente commentato che non capisce il perché di questo accanimento contro la cantante. Inoltre ha sottolineato una cosa che appare abbastanza evidente: Orietta Berti ha un regolare contratto con Eurospin.

Pasquale Mammaro, manager di Orietta Berti, ha ribadito che non è la prima volta che il Codacons se la prende con la cantante, ricordando l’esposto fatto dall’associazione contro il video Mille cantato insieme a Fedez e Achille Lauro. E ribatte piccato che loro stanno lavorando in assoluta trasparenza e che il Codacons dovrebbe informarsi meglio prima di partire in picchiata con accuse infondate.

Ecco il tweet integrale: