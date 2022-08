Eurospin, Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 22 Agosto 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Tiramisù al Caffè Bontà Divina: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias (Eurospin)a causa di un rischio microbiologico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è la medesima: è quella del 19 agosto 2022.

La denominazone di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Wurstel con pollo e tacchino al formaggio, mentre il marchio del prodotto è Tobias e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 04 M CE. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia S.p.A., mentre il nome del produttore è Agricola Tre Valli Soc. Coop., con sede dello stabilimento in p.le Apollinare Veronesi 1 a San Martino Buon Allegro.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 1785417, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 settembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze viene specificato di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione.