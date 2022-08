Tiramisù al Caffè Bontà Divina: richiamo per rischio fisico

di Manuela 16 Agosto 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Formaggio Ossolano DOP: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti del Tiramisù al Caffè Bontà Divina a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 12 agosto 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tiramisù al Caffè Bontà Divina, il marchio del prodotto è Bontà Divina e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Emmi Dessert Italia S.p.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 03 258 CE, mentre il nome del produttore è sempre Emmi Dessert Italia S.p.A., con sede dello stabilimento in via Cassina 5 a Lasnigo (CO).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

C27922: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 agosto 2022

D04922: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 settembre 2022

In entrambi i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 85 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di frammenti di vetro nel prodotto. Si precisa che si è trattato di un richiamo volontario. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione e di riportarli presso il punto vendita di acquisto.