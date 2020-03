Family Food Fight, Sky Uno: dal 12 marzo il nuovo cooking show con Antonino Cannavacciuolo e Joe e Lidia Bastianich

Ci siamo: dal 12 marzo su Sky Uno andrà in onda Family Food Fight, il nuovo cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo e Joe e Lidia Bastianich. Giusto ci chiedevamo come avremmo fatto a sopravvivere senza la puntata settimanale di MasterChef Italia (domani sera ci sarà la finale), ma fortunatamente Sky ha dissipato i nostri dubbi: habemus un nuovo cooking show.

Ma come funziona il programma? Si tratta di una sfida ai fornelli in cui famiglie e tradizioni si mettono alla prova. Il programma è un adattamento dell’omonimo format australiano, già visto anche negli Stati Uniti. Le famiglie in gara, provenienti da diverse zone d’Italia, dovranno proporre ricette tipiche della loro tradizione culinaria, incluse quelle che si tramandano da generazioni nelle famiglie.

Antonella d’Errico, Vice President Sky Branded Channels, ha spiegato che cibo e famiglia sono temi universali e ancestrali. Anche in epoca moderna, rappresentano dei valori fondamentali che appartengono a tutti. Per questo il format è stato portato anche in Italia: non sarà una semplice gara in cucina, ma un racconto delle famiglie e delle tradizioni, con focus su storia, cultura e territorio.

I tre giudici li conosciamo ormai benissimo: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich sono eccellenze che amano la cultura del cibo e sanno raccontarla. Rappresentano benissimo lo spirito del programma: hanno la passione per la cucina, seguono le tradizioni e credono nel valore della famiglia. Curiosamente è anche la prima volta che madre e figlio si troveranno insieme nel ruolo di giudici: voleranno scintille fra Joe e Lidia?

Antonino Cannavacciuolo ha ricordato che senza il pranzo della domenica non esisterebbe la domenica, mentre Joe Bastianich ha spiegato che il pasto è sempre stata una cosa sacra a cui non si poteva mancare per nessun motivo al mondo. Lidia Bastianich, invece, ha rammentato a tutti che è attorno al tavolo della cucina che si creano i legami familiari più solidi.

Non ci resta che vedere chi si aggiudicherà il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight (e anche il premio di 100mila euro).

[Crediti Foto | Screenshot da video di YouTube]