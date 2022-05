Farina per polenta bramata la classica di Molino Riva: richiamo per rischio chimico

Richiamo sul sito Salute.gov: ritirato un lotto della Farina per polenta bramata la classica di Molino Riva a causa di un rischio chimico.

di Manuela 16 Maggio 2022

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo dopo quello dell’Acqua minerala Claudia: è stato ritirato dal commercio un lotto della Farina per polenta bramata la classica di Molino Riva a causa di un rischio chimico. Sul sito, la data di pubblicazione dell’allerta risale a un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Farina per polenta bramata la classica, mentre il marchio del prodotto è Molino Riva. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Molino Riva srl, con sede dello stabilimento in via Provinciale 69 a Garbagnate Monastero.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 120125, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 gennaio 2025 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg sottovuoto.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: si è trattato di un richiamo precauzionale dovuto alla presenza di fumonisina superiore ai limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze viene specificato che se si è in possesso di confezione riconducibili al lotto sopra indicato, non bisogna consumarlo, bensì riportarlo presso il punto vendita di acquisto.