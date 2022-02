Fast food: a Napoli Welly apre un locale in collaborazione con la criptovaluta Shiba-Inu

A Napoli il fast food di Welly ha deciso di aprire un locale in collaborazione con la criptovaluta Shiba-Inu. Ma per i clienti cosa cambia?

di Manuela 10 Febbraio 2022

Andiamo a Napoli perché qui è nata un’insolita collaborazione: il fast food Welly, infatti, ha stretto una partnership con la criptovaluta Shiba-Inu. Se ti stai chiedendo cosa cambia esattamente per il cliente, è presto detto: in pratica se comprerai hamburger, patatine o bibite da Welly, da adesso potrai utilizzare come metodo di pagamento anche la criptovaluta $SHIB.

Welly è un fast food inaugurato solamente lo scorso anno. Il suo fondatore, Stefano Guglielmini, sin dall’inizio non voleva limitarsi a soddisfare i clienti napoletani, ma mirava a creare una community con espansione a livello mondiale.

Il team del ristorante, da sempre ineressato al mondo delle criptovalute, inizialmente aveva pensato a come sviluppare un piano per vendere Nft. Da lì, poi, il passo logico successivo era quello del decentramento. Così, dopo aver contattato Shytoshi Kusama, ecco che è nato l’accordo.

Grazie a questa collaborazione, Welly accetterà come metodo di pagamento la criptovaluta Shiba-Inu. Ovviamente per fare ciò si è dotato della tecnologia necessaria (e stanno anche pensando di rendere presto disponibile il pagamento tramite Dogecoin). A riprova di questa partnership, ecco che il cane Shiba-Inu è diventato il secondo simbolo del ristorante, comparendo nel logo e nelle confezioni.

Non è certo la prima volta che il mondo dei fast food e quello delle criptovalute entrano in collisione. Per esempio Burger King aveva collaborato con la piattaforma di traiding Robinhood per realizzare il servizio premium “Royal Perks”: gli abbonati potevano vincere bitcoin, ether o dogecoin per ogni acquisto di almeno 5 dollari. McDonald’s aveva poi seguito la scia a ruota, ideando un concorso basato sulle criptovalute: condividendo un tweet della catena di fast food ecco che i clienti potevano vincere un Nft dedicato al McRib.

Inoltre il McDonald’s di El Salvador permette già il pagamento con Bitcoin.