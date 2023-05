Ferrero cresce ancora con l’acquisto delle barrette Nutrisun

di Luca Venturino 2 Maggio 2023

Il Gruppo Ferrero continua la sua crescita grazie all’ennesimo colpo di coda sul mercato: stando a quanto lasciato trapelare, infatti, la celebre azienda dolciaria con quartier generale ad Alba, in Piemonte, ha di fatto acquisito gli snack e le barrette prodotte dalla società di origine tedesca Nutrisun. La mossa arriva ad appena un paio di mesi dalla conclusione di un’altra importante mossa di mercato che aveva portato a comprare Fresystem, azienda leader del settore frozen bakery; e a un anno circa di distanza dall’acquisto da parte del gruppo albese della società con sede in Irlanda di barrette proteiche Fulfil Nutrition.

Ferrero e l’acquisizione della tedesca Nutrisun: tutti i dettagli

Stando a quanto riportato dalle aziende stampa, il Gruppo Ferrero avrebbe più precisamente acquistato un impianto di produzione tedesco appartenente a Laurens Spethmann Holding, un gruppo specializzato nella produzione e nella vendita di prodotti per la colazione. Lo stabilimento a marchio Medin, a Faulbach in Baviera: appartiene all’azienda familiare LSH dal 1984 e produce muesli e barrette ai cereali, barrette alla frutta, compresse edulcoranti e dolcificanti liquidi per il marchio di alimenti naturali Nutrisun.

È importante notare, tuttavia, che le aziende coinvolte hanno ritenuto opportuno non rivelare alla stampa i termini finanziari entro i quali è stata compiuta l’operazione; anche se entrambe hanno commentato la mossa con due comunicati ufficiali.

“Questa acquisizione supporta la strategia di crescita del Gruppo Ferrero nella cosiddetta categoria degli snack better-for-you, dove continua ad espandere la propria presenza e l’offerta di prodotti” si legge nelle dichiarazioni del gruppo piemontese, che ha per di più assicurato le proprie intenzioni di volere garantire i livelli occupazionali attualmente in forze mantenendo, di conseguenza, i dipendenti già assunti presso lo stabilimento interessato.

“Con Ferrero abbiamo trovato un acquirente per lo stabilimento di Medin che offre ai dipendenti promettenti prospettive per il futuro” ha commentato a tal proposito Lars Wagener, amministratore delegato di Laurens Spethmann Holding. È infine bene notare che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società tedesca, la fase di implementazione prenderà in maniera ufficiale il via già a partire dalle prossime settimane per poi essere del tutto completata entro il mese di luglio; con il gruppo tedesco che rimarrà attivo nel settore dei bar e degli snack grazie alla sua società Schock.

Come ampiamente accennato nel corso dell’articolo si tratta di fatto dell’ennesima espansione del Gruppo Ferrero, che di recente ha introdotto cinque nuovi stecchi nella propria gamma di gelati e festeggiato un primato piuttosto particolare – essere l’azienda con la migliore reputazione in Italia.