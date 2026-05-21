Ferrero e Netflix rilanceranno il marchio Willy Wonka

Il progetto partirà questo autunno, e oltre ai dolci prevede anche un reality show e un film d'animazione dedicato all'universo creato da Roald Dahl.

Ormai è ufficiale: Ferrero vuole presentarsi al mondo come la vera fabbrica di Willy Wonka, e non è un modo di dire o una colorita metafora. Il gruppo Ferrero ha deciso di rispolverare il mitico cioccolatiere creato da Roald Dahl per dare vita a una collaborazione speciale con il gigante dello streaming Netflix.

A partire da questo autunno, sugli scaffali arriverà una gamma inedita di dieci prodotti Wonka, pensati come edizioni limitate stagionali, ma non si tratterà solo delle classiche tavolette di cioccolato che sarebbe facile aspettaris: l’offerta sarà molto più ampia e comprenderà anche caramelle, gelati e persino cereali per la colazione.

Un progetto iniziato nel 2018

Questa iniziativa non nasce dal nulla, ma fa parte di una strategia a lungo termine che Ferrero porta avanti da qualche anno: l’azienda di Alba aveva infatti acquisito i diritti esclusivi del marchio Wonka da Nestlé nel 2018, sborsando una cifra vicina ai 2,8 miliardi di dollari. Dopo aver lavorato intensamente dietro le quinte per rinfrescare altri brand storici, come è accaduto con il successo delle caramelle Nerds di Chicago, ora Ferrero punta tutto sull’universo di Dahl. L’idea di fondo è quella di scuotere il settore dei prodotti stagionali, un mercato che sta diventando sempre più cruciale per i grandi nomi del settore dolciario.

Alessandro Rapali, che ricopre la carica di presidente del settore Premium Chocolate di Ferrero, ha spiegato: “Siamo entusiasti di presentare una nuova famiglia di prodotti Wonka. La nostra ambizione è applicare la qualità e la maestria distintive di Ferrero per dare vita a un nuovo mondo di Wonka. La nostra ambizione è applicare l’ottica Ferrero all’universo Wonka e portare una nuova energia fresca alla corsia stagionale. Dietro le quinte, i nostri team di ricerca, sviluppo e innovazione hanno sfruttato con cura decenni di esperienza in vere fabbriche di cioccolato, applicando la qualità e l’artigianalità distintive di Ferrero e dando vita a un nuovo mondo Wonka”.

L’aspetto più interessante è che non si tratterà solo di prodotti da mangiare. Grazie alla partnership con Netflix, che ha acquisito la Roald Dahl Story Company nel 2021, l’esperienza per i fan sarà totale e coinvolgente su più fronti. Netflix ha infatti già in cantiere diversi progetti legati a questo mondo, tra cui un reality show intitolato The Golden Ticket previsto per il 2026 e un atteso film d’animazione, Charlie vs. the Chocolate Factory, che dovrebbe uscire nel 2027. È una collaborazione pensata per durare nel tempo, unendo storytelling e maestria produttiva di Ferrero.

Filippo Zuffada, senior director dei prodotti di consumo internazionali di Netflix, è convinto che l’unione tra queste due realtà sia la formula vincente: “Stiamo reinventando l’universo Wonka basandosi su straordinaria immaginazione e creazioni fantasiose, e Ferrero, con la sua straordinaria tradizione di innovazione di prodotto e costruzione di brand, non potrebbe essere una casa migliore per questa collaborazione. Insieme, con la magia del nostro prossimo intrattenimento e il portfolio di livello mondiale di Ferrero, offriamo ai fan un modo delizioso di vivere la meraviglia di Wonka sullo schermo e sugli scaffali di tutto il mondo”.

Sappiamo che ve lo state chiedendo e la risposta è sì, oltre agli Stati Uniti, i nuovi prodotti Wonka saranno distribuiti anche in Italia, Francia, Germania e Regno Unito. L’obiettivo dichiarato da Ferrero è quello di “riportare in vita un universo così amato da fan di lunga data”, cercando di onorare quella stessa curiosità e quel senso di stupore che hanno reso dei capolavori i libri originali ormai sessant’anni fa.

È curioso ricordare come il marchio Wonka abbia sempre avuto un legame indissolubile con il mondo reale del marketing. Il primo film del 1971, ad esempio, fu finanziato da Quaker Oats proprio per promuovere i dolci a nome Wonka. Dopo essere passato per varie proprietà ed essere stato quasi messo da parte nel 2015, il brand è ora pronto a una rinascita globale in grande stile.