La Ferrero di Alba sta davvero per acquistare i cereali più famosi del mondo?

La colazione è servita in casa Ferrero, ed è una colazione che parla inglese. Le indiscrezioni arrivate fino al Wall Street Journal – e rapidamente diffusesi ai quattro angoli del mondo – lasciano intravedere un accordo con l’azienda dolciaria piemontese per l’acquisto del colosso dei cereali WK Kellogg Co, per un’operazione sul monopoly pari a 3 miliardi di dollari. Il tempo che la voce si è sparsa in giro, e il titolo della casa dei fiocchi da latte è schizzato al +50%. Portarsi in Italia Kellogg significa per Ferrero inglobare un colosso dal valore pari a 1,5 miliardi di dollari, e con un debito di oltre 500 milioni.

Per Ferrero, Kellogg’s a colazione

Non facciamo in tempo a distrarci un attimo, che ad Alba fanno pulito l’intero mercato alimentare internazionale. Dopo la freschissima notizia della probabile acquisizione delle caramelle Carambar, Ferrero prende un aereo intercontinentale e fa shopping negli USA.

Se tutto va bene – e parliamo di una possibile conclusione degli accordi già entro la settimana – l’azienda di Alba aggiungerà al suo portafoglio prodotti tutto il bendidio di cereali che ben conosciamo: dai colorati Froot Loops ai cioccolatosi Rice Krispies, passando per gli integrali All-Bran e gli immancabili Corn Flakes.

Una colazione che costerà alla dolciaria piemontese 3 miliardi di euro, in un periodo in cui l’azienda sta puntando all’espansione internazionale e del suo catalogo. Sempre negli Stati Uniti (dove, ricordiamo, il marchio opera da diversi anni), a gennaio, Ferrero si era tuffata nel mercato dei prodotti proteici con le barrette Power Crunch, insistendo ancora in primavera sul settore del “better for you” con il lancio di Eat Natural. Adesso osserviamo il colosso di Nutella mentre mette con ogni probabilità il tricolore sui cereali più famosi del mondo.