Ferrero ha aperto ad Alba il nuovo polo di innovazione tecnica

di Manuela Chimera 15 Febbraio 2023

Ferrero ha deciso di aprire ad Alba il suo nuovo polo di innovazione tecnica. Si chiama Ferrero Technical Center: qui verranno progettati, assemblati e testati i nuovi impianti di produzione. Da poco, poi, la Ferrero negli Stati Uniti aveva anche aperto un nuovo Innovation Center a Chicago, destinato a ospitare gli uffici.

A cosa serve il nuovo Ferrero Techinical Center?

Il nuovo centro è stato terminato da poco e già lavora a pieno ritmo. Questo nuovo polo è nato perché l’azienda aveva la necessità di riunire in un solo posto le attività di progettazione, soprattutto quelle destinate all’ideazione dei nuovi impianti di produzione. Il tutto avendo uffici di progettazione e officina dove poi gli impianti di produzione sono assemblati e testati in un unico posto.

Lo scopo è quello di arrivare al traguardo di una produzione automatizzata e interconnessa, dove le macchine lavorano a stretto contatto con l’uomo. In pratica qui trovano spazio sia aspetti direzionali e manageriali, sia aspetti decisamente più tecnici e operativi.

Il nuovo edificio del Ferrero Technical Center occupa una superficie di 12.700 metri quadrati (3.500 metri quadrati sono dedicati alla sola officina), è bioclimatico, nZEB (nearly Zero Energy Building) e può ospitare fino a 200 dipendenti. Lo stabile è stato costruito nascondendo alla vista le parti più tecniche e gli impianti di produzione. Inoltre è stato ideato in modo da massimizzare la gestione e la manutenzione.

Come è logico che sia in una struttura del genere, infatti, al piano inferiore si trovano le aree destinate alla produzione e all’assemblaggio dei macchinari, con aree annesse dedicate alla progettazione, mentre nei piani superiori trovano spazio gli uffici direzionali, quelli operativi, sale meeting e spazi di lavoro e relax destinati ai dipendenti.

Gli interni presentano diverse sfumature di verde, per ricordare le materie prime usate dalla Ferrero. E non mancano piante di caffè, noccioli e melograni qua e là. L’edificio è stato anche realizzando pensando di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica. Inoltre è anche dotato di un impianto fotovoltaico capace di produrre energia pari a 300 kW di picco. Gli uffici sono dotati di sistemi radianti a soffitto come climatizzatori, sistemi che hanno anche una funzione fonoassorbente.

All’esterno sono presenti parcheggi con sistemi smart di illuminazione (ovvero le luci si accendono solo quando passano le macchine).

Ricordiamo che questo nuovo centro andrà ad affiancare ad Alba lo storico stabilimento italiano di Ferrero, quello più grande del gruppo.