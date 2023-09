Ferrero, il premio per i dipendenti ammonta (di nuovo) a 2400 euro

di Luca Venturino 15 Settembre 2023

Se vi è sembrato di avere appena sperimentato un déjà vu non vi biasimiamo: si tratta, numeri alla mano, dello stesso importo dello scorso anno. Ma non saltiamo troppo in avanti: i nostri lettori più attenti – o più banalmente ben informati circa le usanze del colosso piemontese – sapranno bene che, di anno in anno e in base al conseguimento di una serie di obiettivi, la Ferrero è solita premiare i propri dipendenti con un “piccolo” (le virgolette ci sembrano obbligatorie) extra in busta paga.

Ebbene, come dichiarato dalla celebre azienda dolciaria albese, il premio dell’anno in corso legato agli “obiettivi di produttività e di redditività” porterà in media 2400 euro nelle buste paga di ottobre dei seimila dipendenti italiani dell’azienda dolciaria, divisi nei quattro stabilimenti di Alba, Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino).

Ferrero e il premio per i dipendenti: tutti i dettagli

Un Natale anticipato per i dipendenti Ferrero, se vogliamo. Stando a quanto lasciato trapelare una parte del premio – che, come vedremo più avanti, in termini complessivi oscilla leggermente in base allo stabilimento e ad altri dettagli – sarà di fatto convertibile in servizi alla persona sulla base delle scelte dei singoli dipendenti.

DI fatto, un importo di 300, 500 o anche 700 euro potrà essere utilizzato per l’acquisto di buoni spesa; per le bollette di acqua, luce e gas, notoriamente e nettamente aumentate nel corso dell’ultimo anno; o ancora per beni o servizi alla persona o alla famiglia; in campo di istruzione o di formazione; spese mediche di ogni genere e infine in buoni per la benzina o previdenza complementare.

È bene notare che l’importo complessivo del premio è stato determinato secondo l’andamento di due particolari parametri: il primo è il banale ma naturalmente necessario risultato economico, unico per l’intera azienda, che concorre di fatto a determinare il 30% dell’importo finale; e il secondo è il risultato gestionale, corrispondente al restante 70%, legato all’andamento specifico di ogni stabilimento Ferrero distribuito sul territorio nazionale.

Naturalmente è proprio questa seconda voce ad avere determinato le leggere differenze in termini di importo tra ogni reparto o stabilimento Ferrero a cui abbiamo accennato qualche riga fa. Dando un’occhiata più attenta ai dettagli emerge che i dipendenti di Alba incasseranno 2.390,30 euro lordi; quelli di Balvano 2.398,88 euro lordi; a Pozzuolo si parla di 2.410,31 euro lordi e in quel di Sant’Angelo di 2.401,74 euro lordi. I reparti nominati “Aree e depositi” e più generalmente “Staff”, invece, incasseranno un premio rispettivamente di 2.307,41 e 2.386,26 euro lordi.