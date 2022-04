Ferrero ritira altri due prodotti dal mercato per “possibile presenza di salmonella”

di Luca Venturino 27 Aprile 2022

Non finiscono i guai per la Ferrero: dopo la chiusura dello stabilimento di Arlon, in Belgio, e il ritiro – in forma “volontaria e precauzionale”, sia chiaro – di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons dagli scaffali dei supermercati italiani, il colosso del cioccolato ha ritirato – nuovamente a scopo precauzionale – i Kinder Happy Moments Minimix (confezione da 162 grammi) e Peluche Coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons (confezione da 133 grammi), entrambi prodotti dallo stabilimento belga di cui sopra, per “rischio microbiologico e possibile presenza di salmonella“.

Niente panico, però: l’azienda piemontese si è premurata di rassicurare i propri consumatori specificando che “nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella”, e che al momento sta collaborando con il Ministero della Salute per fare in modo che i prodotti in questione non siano più disponibili sul mercato. “L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90” scrive la Ferrero in una nota. “Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”. Ancora qualche dubbio? Tranquilli: vi assicuriamo che la procedura per restituire eventuali prodotti a rischio è semplice e veloce.