Dal 10 al 12 settembre torna la XXIV edizione del Festival del Prosciutto di Parma 2021. In presenza, ma in edizione ridotta. causa pandemia. E sarà anche in streaming.

di Manuela 10 Settembre 2021

Siete tutti pronti per il Festival del Prosciutto di Parma 2021? La XXIV edizione torna in presenza dal 10 al 12 settembre, anche se in versione ridotta a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia da Coronavirus. Tuttavia c’è una buona notizia: sarà anche in streaming.

La serata di apertura si terrà venerdì 10 a Langhirano. A condurre il Festival sarà Francesca Romana Barberini, come sempre madrina dell’evento. Durante l’inaugurazione faranno la comparsa diverse personalità note:

Andrea Mainardi (chef e food influencer)

Federico Fusca (chef e food influencer)

Simone Finetti (chef e food influencer)

Diego Cusano (digital artist)

Marco Di Costanzo (campione di canottaggio)

Emma Balsimelli (nutrizionista)

Si sa già che Federico Fusca, noto per le sue ricette rapide su Tik-Tok e Simone Finetti (ricordate quando aveva partecipato a MasterChef Italia?) prepareranno due ricette a base di Prosciutto di Parma.

Nel frattempo, Marco Di Costanzo e Emma Balsimelli verranno intervistati in merito al loro rapporto col Prosciutto di Parma. Alla fine della preparazione sarà lo chef Andrea Mainardi a dover valutare i piatti preparati dai due giovani colleghi.

Diego Cusano, poi, creerà un’opera d’arte dove il protagonista sarà il Prosciutto di Parma. Per chi non potesse recarsi sul posto, è prevista la diretta streaming dell’evento sui canali social di Prosciutto di Parma.

Sabato 11 e domenica 12 settembre, poi, ci sarà Finestre Aperte: i partecipanti potranno vedere il ciclo di lavorazione del Prosciutto di Parma e degustare il prodotto dentro i prosciuttifici.

Sul sito ufficiale dell’evento, poi, sono specificati alcuni dettagli tecnici per la partecipazione, da rispettare alla lettera visto il periodo di pandemia: