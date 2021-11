Fidenza: minaccia il ristorante con la pistola per farsi fare la pizza, poi paga e va via

A Fidenza un uomo ha minacciato con la pistola un ristorante che sta chiudendo per farsi fare una pizza. Poi ha pagato ed è andato via.

di Manuela 23 Novembre 2021

Questa storia arriva da Fidenza, in provincia di Parma. Un uomo ha minacciato un ristorante con la pistola per farsi fare la pizza, poi ha pagato ed è andato via.

Tutto è accaduto in un ristorante di Fidenza. Il locale stava chiudendo, quando un uomo di 30 anni, di nazionalità albanese, ma residente nel comune, è entrato e ha minacciato una pistola di grosse dimensioni per farsi preparare la cena.

Il pizzaiolo ha subito eseguito la richiesta, anche perché l’uomo ha tenuto l’arma in mano per tutto il tempo. Poi, una volta mangiata tranquillamente la sua pizza seduto al tavolo, ha pagato il conto ed è andato via.

Subito il pizzaiolo ha chiamato i Carabinieri e ha provveduto non solo a raccontare l’accaduto, ma anche a descrivere l’aggressore. Così i Carabinieri hanno iniziato a cercarlo e, una volta fermato, ecco che l’uomo ha confessato tutto.

Nella sua auto è stata trovata nascosta una pistola scacciacani in metallo e sprovvista del tappo rosso richiesto dalla legge.

L’arma, tecnicamente di libera vendita, è stata così sequestrata, mentre il 30enne è stato denunciato con l’accusa di violenza privata.

Sempre a proposito di aggressioni in pizzeria, a Casavatore sono stati fermati tre uomini per la rapina a mano armata subita a inizio ottobre dalla pizzeria Un posto al sole.