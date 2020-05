Firenze: All’Antico Vinaio apre nel Centro Commerciale I Gigli

Fra le prossime riaperture a Firenze, segnatevi anche questa: All’Antico Vinaio apre nel Centro Commerciale I Gigli. Il Centro Commerciale si sta preparando a ripartire rispettando tutti i requisiti di sicurezza richiesti: mascherine, distanza interpersonale, percorsi distinti per entrate e uscite, ricambio dell’aria, distributori di gel igienizzanti, cartelli informativi, personale di servizio pronto ad aiutare…

Una delle grandi novità di questa riapertura, però, è l’accordo commerciale raggiunto con All’Antico Vinaio. Tommaso Mazzanti, il titolare dell’attività di Via de’Neri, dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza Coronavirus (c’era “Troppa folla”), dichiara di essere super emozionato all’idea di far entrare il suo brand all’interno di uno dei centri commerciali più importanti in Italia.

Si tratta del primo locale del brand a Firenze nato al di fuori dello store ufficiale: certo, c’è stata l’apertura del locale a Milano, le avventure di New York e Los Angeles, ma questa è una sfida nuova.

Anche Alessandro Trani, Asset Manager di Eurocommercial Proprties Italia, ha parlato di “privilegio” per quanto riguarda l’inserimento di All’Antico Vinaio fra i marchi all’interno del centro commerciale. E spiega che fa parte della strategia per personalizzare l’offerta rendendola più appetibile per i clienti, facendo nel contempo conoscere anche tradizioni e qualità del cibo.