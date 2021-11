Flavio Briatore in video: I tartufi bianchi non si trovano, noi ce li abbiamo

Il patron del Billionaire Flavio Briatore in un video su Instagram ha detto che i tartufi bianchi quest'anno non si trovano da nessuna parte tranne che nel suo ristorante Cipriani.

di Dissapore 9 Novembre 2021

Tartufi bianchi solo qui, venghino signori! Flavio Briatore appare in un video su Instagram dal suo ristorante di Montecarlo, Cipriani, e lo fa parlando di un prodotto di stagione che è al contempo un superclassico degli status symbol: il tartufo bianco d’Alba. Per di più facendo leva sul fatto che il prezioso tubero quest’anno è ancora più raro (è vero, per una serie di condizioni climatiche e meteorologiche l’annata non è granché e i prezzi dei tartufi bianchi sono alle stelle), ma non raro per lui: “Noi ce li abbiamo”, dice mostrando delle belle pepite. Il Flavione nazionale sotto quel suo cappellino con il logo BILLIONAIRE tutto dorato, è veramente uno spettacolo, guardiamolo.

“Buongiorno. Guardate che roba!”, inizia con il piglio del televeditore: “Qui sono tartufi d’Alba… certificati. Qui siamo da Cipriani, a Monaco“. E aggiunge: “Quest’anno tartufi non se ne trovano”. E, dopo una pausa a effetto: “Noi li troviamo”. Chissà che ne pensano ad Alba, provincia di Cuneo, la capitale mondiale del Tuberum magnatum picum, dove si è appena tenuta la Fiera del tartufo bianco, che ha assegnato il premio ex-aequo a una trifola di 440 grammi, e a una di 300 ma dalla rotondità perfetta. Certo però noi di Briatore ci fidiamo, e il suo video ci ha convinti: ci dovesse mai prendere un’irresistibile voglia di tartufo bianco, non andiamo certo in Piemonte. Saltiamo sul jet privato e raggiungiamo Montecarlo: Cipriani aspetta.