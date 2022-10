Foie gras, le conseguenze dell’influenza aviaria: la produzione è calata del 35%

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

Meglio giocare d’anticipo e fare scorta, sostengono i produttori francesi di foie gras. La stagione epidemica di influenza aviaria, la più grave di sempre per quanto riguarda il Vecchio Continente, ha di fatto devastato la produzione la produzione di questa particolare specialità andando a decimare direttamente la principale materia prima – le anatre e le oche. Secondo il gruppo di produttori CIFOG, infatti, la produzione complessiva di foie gras dovrebbe diminuire tra il 30% e il 35% rispetto allo scorso anno, mentre i prezzi sembrano destinati ad aumentare almeno del 20% (una cortesia, questa, anche dell’aumento dei costi dei mangimi e dell’energia – l’ormai iconico caro bollette che in Italia rischia di far chiudere una stalla su dieci).

“La condivisione sarà fondamentale perché avremo molto meno foie gras e si consiglia vivamente di anticipare gli acquisti” ha commentato per l’appunto il presidente del CIFOG Eric Dumas, appellandosi a una sorta di solidarietà tra golosi. Come già accennato, infatti, la Francia – così come la maggior parte d’Europa – è stata gravemente colpita dall’imperversare dell’influenza aviaria, che ha portato all’abbattimento di 3,8 milioni di anatre. Complessivamente i cugini d’oltralpe contano 20 milioni di pennuti abbattuti a causa dell’epidemia in corso, con il virus che per di più ha costretto gli allevatori a sopprimere il 70% dei pulcini di anatra, impedendo di fatto ai produttori di foie gras di ripristinare il processo di produzione.

Processo di produzione che, come certamente saprete, è piuttosto controverso: solamente quest’estate, ad esempio, Malta ha deciso di metterlo fuori legge (insieme, di fatto, all’allevamento di animali da pelliccia) – un destino che potrebbe essere condiviso anche dallo stato di New York.