Malta: niente più foie gras sull’isola

di Manuela 8 Agosto 2022

Anche Malta ha deciso di dire basta alla produzione di foie gras. L’ufficialità è arrivata tramite una notifica legale del Ministero dell’Agricoltura dell’isola. Inoltre a Malta diventa illegale anche l’allevamento di animali da pelliccia.

La nuova legge, denominata Legal Notice 187 2022, ha riscontrato approvazione da parte del gruppo Veggy Malta. L’associazione su Facebook ha fatto notare che, purtroppo, la nota non vieta la vendita di foie gras o di pellicce sull’isola da parte di un qualsiasi acquirente, ma almeno ne vieta la produzione.

Veggy Malta ricorda che il foie gras viene prodotto con grandi sofferenze per l’animale: le oche vengono ingozzate tramite un processo di alimentazione forzata chiamata gavage. In questo modo si ottiene un fegato grande anche dieci volte quello normale, fegato che poi verrà trasformato in foie gras.

La questione foie gras sta tenendo banco un po’ dappertutto. Il governo britannico, per esempio, aveva chiesto agli chef di trovare alternative vegane, mentre dalla Francia arrivava la proposta per ottenerlo senza alimentazione forzata. Il tutto con l’Unione Europea che prima si scaglia conto e poi ci ripensa, riuscendo a sostenere in qualche modo funambolico che “rispetti” il benessere animale.

Comunque sia adesso Malta ha deciso di dire basta sia al foie gras che alle pellicce. O almeno: alla produzione, non alla vendita.