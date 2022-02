Fois gras: le star della serie Netflix After Life dicono stop all’importazione

di Manuela 15 Febbraio 2022

Si torna a parlare di foie gras. Mentre gli animalisti tremano a causa di un report che sostiene che l’alimentazione forzata delle oche non violi il benessere animale, ecco che anche le star della serie Netflix After Life si mobilitano e dicono stop all’importazione del foie gras nel Regno Unito.

Tecnicamente in Gran Bretagna è vietata la produzione di foie gras sin dal 2006 e questo a causa delle crudeli pratiche di allevamento delle oche e anatre. Questi animali, infatti, vengono letteralmente ingozzati di cibo tramite un tubo in gola che somministra all’animale più cibo di quanto non necessiti. In questo modo il suo fegato aumenta di volume e sviluppa una forma di steatosi epatica. Il fegato così ingrossato, poi, una volta che l’animale è stato macellato, viene destinato al consumo umano.

Il problema, però, è che il Regno Unito non ha vietato l’importazione del patè di fegato d’oca prodotto tramite metodiche di alimentazione forzata in altri stati (anche se è dall’anno scorso che parla di voler bloccare le importazioni). Ecco dunque che a scendere in campo sono state anche le star di After Life: Ricky Gervais e Peter Egan, forti della popolarità ottenuta tramite la serie, hanno deciso di partecipare pubblicamente e attivamente alla lotta contro l’importazione in UK del foie gras.

I due attori hanno inviato al governo inglese una lettera indirizzata ai ministri George Eustice e Lord Goldsmith chiedendo loro di vietare anche l’importazione. Nella lettera Peter Egan dichiara di aver visto con i suoi occhi la crudeltà nella produzione di foie gras, definendola una delle cose più “devastanti” a cui abbia mai assistito. Per questo motivo ha deciso di scrivere una lettera al governo in quanto è impaziente di vedere la fine dell’importazione di questo “orribile prodotto”.

Peter Egan, infatti, aveva visitato in Francia una fattoria di foie gras insieme agli animalisti di Animal Equality. La lettera è stata poi firmata anche da altre star come Dame Joanna Lumley, Alan Carr, Thandiwe Newton e Dev Patel.