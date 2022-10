Fontina DOP di Pascoli Italiani: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 19 Ottobre 2022

Altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo all’Integratore Micro Omega 3.0 di Mycli Suplus: è stato ritirato dal commercio un lotto della Fontina DOP di Pascoli Italiani a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 18 ottobre 2022, mentre nell’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 14 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fontina DOP, il marchio del prodotto è Pascoli Italiani e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia SpA. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 02 2 CE, mentre il nome del produttore è Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l., con sede dello stabilimento in Località La Croix-Noire in Rue Croix-Noire 19 a Saint Cristophe, Aosta.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è C252105286, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Escherichia coli produttori di shiga tossina (STEC). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per procedere con la sostituzione o il rimborso.