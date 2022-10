Integratore Micro Omega 3.0 di Mycli Suplus: richiamo per rischio chimico

di Manuela 19 Ottobre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Pesto al finocchietto selvatico di Alicos: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dell’integratore Micro Omega 3.0 di Mycli Suplus a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 18 ottobre 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella dell’11 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta dei prodotti interessati dal richiamo è Micro Omega 3.0, il marchio del prodotto è Mycli Suplus H24 Micro Omega 3.0 e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Perlapelle srl, con sede in via Torricelli 24 a Villorba (TV). Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Catalent Italy Spa, con sede dello stabilimento in via Nettunense km 20+100 ad Aprilia (LT).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

U149371, U149370 e 22P0068: confezione nera, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione di febbraio 2025 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 180 capsule (peso 280 grammi) e dalla confezione da 60 capsule (peso 96 grammi)

P2107043: confezione bianca, quella con data di scadenza o termine minimo di conservazione di marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 180 capsule (peso netto 280 grammi)

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè un sovradosaggio di vitamina A e D, con la vitamina A che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di sospendere l’uso dei lotti sopra indicati del prodotto in questione e di riportare la confezione presso la farmacia di fiducia.