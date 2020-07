Food Blogger: la top ten degli influencer più pagati a post

E’ uscita la classifica Instagram Rich List 2020 grazie alla quale possiamo scoprire quali sono i food blogger e gli influencer più pagati a post. A rivelare questi dati è stata l’agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ che ha suddiviso gli influencer per categoria e per nazionalità.

Anche se a noi interessano particolarmente i food blogger, non possiamo non far notare come, nella Top 5 italiana, al primo posto ci sia l’inossidabile Chiara Ferragni, recentemente nel mirino di una polemica a suon di cotolette di pollo Aia: a post guadagna in media 59.700 dollari. Al secondo posto si piazza Gianluca Vacchi con 47.600 a post sponsorizzato, al terzo abbiamo Fedez con 31.200 dollari, al quarto Mariano Di Vaio con 17.900 dollari e al quinto Giulia De Lellis con 14.100 dollari.

Vi sembra tanto? In realtà è pochissimo: con questi incassi nella classifica internazionale Chiara Ferragni è solo 65esima. Qui al primo posto c’è lui, l’inossidabile The Rock: Dwayne Johnson a ogni post sponsorizzato guadagna qualcosa come 1.015.000 dollari, seguito da Kylie Jenner con 986.000 dollari, Cristiano Ronaldo con 889.000 dollari, Kim Kardashian con 858.000 dollari e Ariana Grande con 853.000 dollari.

Perché abbiamo messo anche queste cifre? Per farvi capire meglio quanto guadagnino i food blogger in rapporto a un Dwayne Johnson o una Chiara Ferragni. Ecco quanto vengono pagati a post sponsorizzato i food blogger noti a livello internazionale: