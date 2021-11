Food delivery: l’azienda americana DoorDash ha acquisito la finlandese Wolt

di Manuela 11 Novembre 2021

Grossa acquisizione nel settore del food delivery: l’americana DoorDash mette piede in Europa acquisendo la finlandese Wolt. Si tratta di uno degli accordi economici più grandi della storia della Finlandia: pensate che ha superato persino l’acquisizione di Nokia da parte di Microsoft nel 2013.

All’epoca, infatti, Microsoft aveva acquisito Nokia con un accordo del valore di 5,4 miliardi di euro. Adesso, invece, DoorDash ha acquisito Wolt per un valore di 7 miliardi di euro. Ma non solo: questa fusione è anche la più grande acquisizione mai realizzata finora nel mercato europeo del food delivery.

DoorDash sta cercando di competere con rivali del calibro di Uber Eats, Deliveroo e Postmates. Grazie alla fusione con Wolr, DoorDash potrà ampliare il servizio di consegna di cibo a domicilio con sede negli Stati Uniti in 22 nuovi paesi, fra cui anche Finlandia, Svezia, Germania e Ungheria.

Sarà Miki Kuusi, CEO e co-fondatore di Wolt, a guidare la divisione internazionale di DoorDash con sede a Helsinki: il tutto avverrà a partire dall’inizio del prossimo anno, quanto gli accordi saranno completati.

Kuusi, annunciando la fusione, ha spiegato che insieme potranno costruire uno dei più importanti player del settore in tutto il mondo. È sempre stato entusiasta del fatto di poter trasformare Wolt in un leader globale per conto proprio, ma insieme a DoorDash potranno realizzare qualcosa di più.

In realtà il settore del food delivery in Europa è in fermentazione sin dall’anno scorso quando Just Eat, con sede ad Amsterdam, ha acquisito la statunitense Grubhub. Solamente mercoledì scorso, poi, il servizio di food delivery americano Gopuff è stato lanciato nel Regno Unito dopo aver rilevato due concorrenti rivali, mentre a inizio 2021 il servizio spagnolo Glovo ha acquisito le filiali locali di Delivery Hero con sede a Berlino in sette paesi europei.