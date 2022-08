Francia, Carrefour congela i prezzi di 100 prodotti per far fronte all’inflazione

L'inflazione galoppa anche in Francia, e Carrefour ha deciso di congelare i prezzi di 100 prodotti per aiutare i consumatori.

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

L’inflazione continua a minacciare la salute dei portafogli in tutto il mondo: in Regno Unito è stato raggiunto il livello più alto da 40 anni a questa parte, in Australia una pinta di birra è arrivata a costare 15 dollari, e negli Stati Uniti sempre più persone stanno rivedendo i propri consumi favorendo alternative più economiche. Anche la Francia è alle prese con problemi di questo tipo: i dati pubblicati all’inizio del mese corrente hanno mostrato che il tasso di inflazione nazionale si era attestato a un livello record del 6,8% a luglio – un’emergenza che ha spinto diverse aziende ad adottare strategie atte a fidelizzare i propri clienti. In questo contesto, Carrefour ha recentemente dichiarato che congelerà i prezzi di 100 dei suoi prodotti – che di fatto vanno da articoli alimentari fino ai prodotti sanitari o di abbigliamento – almeno fino al 30 novembre.

Segnaliamo, rimanendo in questo ambito, che nel mese di luglio la major petrolifera francese TotalEnergies (TTEF.PA) e il colosso navale CMA CGM hanno annunciato ulteriori misure per aiutare i consumatori: nello specifico, la prima ha affermato che ridurrà i prezzi del carburante nella sua stazione di servizio in tutta la Francia dal 1 settembre fino alla fine dell’anno, mentre CMA CGM ha affermato che ridurrà le spese di spedizione di 750 euro per container per le importazioni in Francia dall’Asia.