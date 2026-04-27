Galbani battuta sul tiramisu: uno chef porta il record da Milano a Londra

Il tiramisu è un po’ tipo la carbonara, una di quelle ricette diventate leggendarie, e come tali pervase di un’aura un po’ mistica, tale per cui nulla si può dire ma tutto si dice, a riguardo di origine, ingredienti, storie alla base. Poche cose però sono certe come il fatto che il tiramisu sia un dolce italiano, e anzi probabilmente il più celebre dei dolci italiani nel mondo. Uno di quelli che si prepara in ogni casa, e che identificano inequivocabilmente un menu di un ristorante o di una pizzeria italiana quando ne vediamo una nel mondo. Se c’è il tiramisu, allora non si sbaglia.

Insomma, il tiramisu è il simbolo nazionalpopolare del dolce che mette d’accordo tutti, con un consenso affogato nel mascarpone (che poi, chi l’ha detto che la panna non ci va, se in fondo ce la mette pure Carlo Cracco?) e nel caffè. Un dolce italiano, dicevamo, e non certo inglese. Loro hanno il pudding, noi il tiramisu. O no?

Il tiramisu da record di Galbani

Era il 16 marzo 2019, e Galbani Santa Lucia (che tra le altre cose fa pure il mascarpone, ingrediente immancabile del tiramisu) aveva deciso di ribadire l’italianità della ricetta. Così, aiutata dai pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab aveva richiamato il pubblico al CityLife Shopping District di Milano per preparare un dolce gigantesco.

L’idea era quella di battere il precedente Guinness dei Primati, che aveva visto realizzare un tiramisu lungo 266,9 metri.

Alla fine ce l’avevano pure fatta, preparando 273,5 metri di tiramisu e utilizzando 500 kg di Mascarpone, 50.000 savoiardi, 300 litri di caffè, 65 kg di zucchero, 60 kg di tuorlo, 70 kg di albume, 65 kg di cacao. Un’imponente, gigantesca torta che era stata ufficialmente decretata dal Guinnes World Record il Tiramisù Più Lungo Del Mondo. Fino a ieri.

Il tiramisu di Londra

Alla fine, in un gigantesco schiaffo al simbolo dell’Italianità, il tiramisu se n’è volato a Londra, insieme al suo record. Per mano di un italiano, per di più, e con un ringraziamento al Re Carlo, alla Regina Camilla e al Regno Unito tutto come Paese che è diventata la loro nuova casa. Eccolo, l’incubo peggiore di Lollobrigida che diventa realtà.

Il nuovo Guinness World Record per il tiramisu più lungo è di Mirko Ricci (che deteneva il record del 2017, battuto poi da Galbani & co) e del suo team di pasticcieri italiani emigrati a Londra, che hanno battuto Galbani di un bel po’: 440,58 metri per trenta file di savoiardi, alte – come da regolamento – almeno 8 centimetri e larghe almeno 15, realizzate al Chelsea Town Hall di Londra.

Et voilà, tra il mascarpone e il cacao, ecco comparire il ringraziamento alla coppia di sovrani in lettere dorate. Una firma che scolpisce a caratteri cubitali nel mascarpone (che qualche giornale inglese chiama pure panna) l’affronto all’italianità, mannaggia al Guinnes dei Primati. Ora ci andrebbe un marchio – magari uno di caffè? – che riporti a casa il record.