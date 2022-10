Gallette di riso giganti di Carrefour Bio: richiamo per rischio chimico

di Manuela 20 Ottobre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Prosciutto cotto alta qualità di Sapori di Cascina: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti delle Gallette di riso giganti di Carrefour Bio a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 20 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 19 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Gallette di riso giganti, il marchio del prodotto è Carrefour Bio e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GS S.p.A. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Continentale Bakeries – Granco SA, con sede dello stabilimento in Avenue du Commerce 27 a Enghien, in Belgio.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

R22159A

R22160A

Questi lotti presentano come data di scadenza o termine minimo di conservazione il 9-10 giugno 2023, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di micotossine. Tuttavia l’allerta precisa che solo un consumo di grandi quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute.

Nelle avvertenze i consumatori che hanno acquistato confezioni dei lotti sopra indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso. Per eventuali informazioni è possibile, poi, contattare il Servizio Clienti Carrefour telefonando al n. verde 800650650.