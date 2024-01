Galup ha acquisito i dolci salutisti di Golosi di Salute

Tempo di acquisizioni dolci questo: Galup ha iniziato l’anno alla grande acquisendo il 90% dell’azienda Golosi di Salute, di stanza a Monticello d’Alba e nota per i suoi dolci salutisti. Ma non è finita qui in quanto in azienda è anche rientrato l’AD Stefano Borromeo.

Cosa cambia ora per le due aziende?

Proprio in chiusura del 2023 ecco che la GLP, la holding del Gruppo TCN di Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano e a cui fanno capo tutte le aziende del settore Food del gruppo (quindi Galup, Streglio, Mandrile Melis, Pasticceria Cuneo e l’ultima arrivata, Golosi di Salute), ha acquisito il 90% delle quote societarie della Golosi di Salute srl.

Quest’ultima è un’azienda con sede a Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo, frutto di un’idea del maestro pasticcere Luca Montersino e attiva sin dal 2005. Giustamente vi starete chiedendo a chi appartenga il restante 10%: ebbene, è nelle mani della famiglia Farinetti.

Il che ci sta: nel 2017 il 50% di Golosi di Salute era stato acquisito da Eataly, mentre il restante 50% era stato acquisito dal Gruppo TCN, capeggiato da Bernocco.

Golosi di Salute è nota per la sua filosofia di pasticceria basata su ingredienti di qualità e sani, ma “non convenzionali”. Fra di essi figurano la farina di kamut, il riso, il farro, lo zucchero d’uva, il fruttosio, il malto e l’olio extravergine d’oliva.

La produzione principale di Golosi di Salute si concentra sulla produzione di dessert monoporzioni gelo, in vendita soprattutto nel canale Ho.Re.Ca. e travel. Inoltre non dimentichiamo la pasticceria secca prodotta a marchio Golosi – Il laboratorio del gusto.

Grazie a questa acquisizione il 2024 inizia in crescita per i brand GLP, i quali come scopo hanno quello di creare una sorta di polo dolciario dove i singoli marchi possano sia crescere individualmente, sia svilupparsi in sinergia produttiva e commerciale con gli altri.

Al momento GLP ha 95 dipendenti e ha terminato il 2023 con un fatturato di 29 milioni di euro.

Giuseppe Bernocco ha sottolineato il loro impegno costante nel valorizzare le eccellenze del territorio. Queste le sue parole: “È stata questa la filosofia che ci ha guidati molti anni fa, quando siamo entrati a far parte del progetto Galup, ed è ancora oggi la stessa, nella convinzione che, con il nostro lavoro quotidiano, fatto di impegno, passione e ovviamente anche investimenti, possiamo contribuire alla crescita di realtà uniche, apprezzate su tutto il territorio nazionale e non solo, nasce quindi da questo sentire la volontà del progetto GLP che punta a diventare polo di eccellenza del comparto dolciario”.

Ma c’è anche un’altra novità per Galup: Stefano Boromeo è tornato come Amministratore Delegato GLP (nel 2023 si era dedicato ad altro). Borromeo ha rivelato di essere felice di essere tornato con GLP ed è convintissimo che il 2024 sarà un anno importante per il gruppo visti i numerosi progetti che hanno in cantiere.